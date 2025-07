Chili’s Gletsjers onder druk: Hitte en vulkanisme vergroten risico op instorting

Door stijgende temperaturen en actieve seismische en vulkanische processen lopen meerdere

gletsjers in Chili een verhoogd risico op instorting, aardverschuivingen en ijslawines. Dat blijkt

uit een recente studie van de Universiteit van Chili, gepubliceerd in het wetenschappelijke

tijdschrift Journal of South American Earth Sciences.

Het onderzoek modelleerde diverse risicofactoren, waaronder het plotseling leeglopen van

gletsjermeren, modderstromen, puinlawines en abrupte versnellingen in de gletsjerbeweging.

Volgens geoloog Felipe Ugalde, een van de auteurs van de studie, zijn minstens tien gletsjers in

het land “hoogst kwetsbaar” voor één of meerdere van deze destabiliserende factoren.

Het gaat met name om gletsjers met steile ijsrichels, ijsmassa’s in de nabijheid van actieve

vulkanen, en gletsjers met afkalvende meren aan hun voet. Ugalde benadrukt dat drie van de

meest risicovolle gletsjers zich bevinden rond de San José-vulkaan – een actieve vuurberg waar

het risico op laharstromen aanzienlijk is. Laharstromen zijn destructieve modderstromen,

gevormd door een mengsel van smeltwater, vulkanisch as en puin.

Wereldwijd verliezen gletsjers in versneld tempo massa door de opwarming van de aarde. Dit

maakt hen instabieler. “Bij hoge temperaturen dringt smeltwater of regen door tot de basis van de

gletsjer, waar het als smeermiddel werkt,” legt Ugalde uit. “Dat versnelt het proces van ‘calving’,

waarbij grote ijsdelen plots afbreken.”

Deze instabiliteit is een direct gevolg van de klimaatverandering. Zelfs gletsjers in hoge

berggebieden raken uit balans door stijgende gemiddelde luchttemperaturen. Chili telt duizenden

gletsjers, waarvan veel zich bevinden in aardbevingsgevoelige zones langs de zogenoemde ‘Ring

of Fire’ – een seismisch actieve gordel rondom de Grote Oceaan.

De studie onderstreept de noodzaak voor versnelde monitoring en betere bescherming van

gletsjers in het Andesgebied. Wetenschappers en beleidsmakers pleiten voor actie, nu de dreiging

van gletsjerinstorting en klimaatgevolgen steeds tastbaarder wordt.