Somohardjo verwelkomt mogelijk onderzoek naar CLAD-rapport: ‘Niets te verbergen’

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning heeft procureur-generaal (pg) Garcia

Paragsingh officieel verzocht om een nader of strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar

aanleiding van het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) over het ministerie

van Binnenlandse Zaken. De Communicatie Unit van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt

dat het verzoek op dinsdag is ontvangen.

Het rapport heeft betrekking op de periode waarin Bronto Somohardjo minister was van

Binnenlandse Zaken. In een reactie tegenover Starnieuws laat Somohardjo weten geen bezwaar

te hebben tegen een eventueel onderzoek. Sterker nog: hij juicht het toe.

‘Geen strafbare feiten, geen persoonlijke verrijking’

“Ik ben de laatste die bezwaar zou maken. Integendeel, ik moedig onderzoek aan,” stelt

Somohardjo. Hij benadrukt dat hij vorig jaar zelf het CLAD-onderzoek had gevraagd om zijn

naam te zuiveren, nadat hij op 18 oktober zijn portefeuille ter beschikking stelde aan president

Santokhi.

Volgens de ex-minister blijkt uit het rapport duidelijk dat er geen sprake is van persoonlijk gewin

of strafbaar handelen aan zijn zijde. “Ik heb het rapport samen met mijn juristen bestudeerd. Er

staat niets in dat wijst op malversaties of onregelmatigheden die mij persoonlijk aangaan – zelfs

geen suggestie in die richting.”

Somohardjo benadrukt dat het feit dat het rapport nu bij de procureur-generaal ligt, onderdeel is

van de gebruikelijke procedure en geenszins een aanwijzing is van schuld. “Het is géén

verdenking en géén veroordeling.”

Selectieve rechtvaardigheid?

De voormalig bewindsman zegt open te staan voor vragen van de pg, de media of het parlement.

“Ik ben altijd transparant geweest, en dat zal ik blijven. Want ik heb niets te verbergen,” stelt hij.

Tegelijkertijd uit hij kritiek op de timing van het verzoek. Hij roept president Santokhi op om

even voortvarend te handelen bij dossiers waarin wél concrete aanwijzingen zijn van corruptie.

“Wie snel beweegt waar niets aan de hand is, maar traag blijft bij échte corruptiezaken, wekt de

indruk van selectieve rechtvaardigheid – of erger: van rancune,” aldus Somohardjo.

Nieuwe functie in zicht

Somohardjo’s partij, Pertjajah Luhur, maakt met twee zetels deel uit van de nieuw gevormde

regeringscoalitie. Zijn naam circuleert als mogelijke kandidaat voor het ministerie van

Grondbeleid en Bosbeheer.