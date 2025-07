Personeel Centrale Bank voert prikactie: ‘Participatie in cao-proces is geen gunst, maarrecht’

Het personeel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft dinsdagmorgen een prikactie

gehouden uit onvrede over het stagnerende cao-proces en het gebrek aan betrokkenheid bij de

invoering van een nieuw functiesysteem. De vakbond eist duidelijke communicatie en

daadwerkelijke participatie van het personeel bij alle beleidsveranderingen die hen aangaan.

Bondsvoorzitter Robby Berenstein – tevens voorzitter van vakcentrale C-47 – waarschuwde dat

de prikactie woensdag zal worden voortgezet als er vandaag geen reactie komt van de

bankleiding. Hij uitte scherpe kritiek op de manier waarop de onderhandelingen verlopen. “We

praten al sinds maart over een loonsverhoging, gebaseerd op de inflatie van de afgelopen jaren,

maar er is nauwelijks vooruitgang,” aldus Berenstein. “Over percentages onderhandelen wij niet

via de media, maar het gaat nu om het principe van inspraak en respect.”

Gebrekkige communicatie en uitsluiting

Volgens de bond werkt de CBvS-leiding al bijna twee jaar aan een nieuw functioneringssysteem

zonder de medewerkers erbij te betrekken. Berenstein stelt dat dit in strijd is met de cao, waarin

expliciet is vastgelegd dat personeelsaangelegenheden eerst met de bond moeten worden

besproken.

“Op brieven wordt niet gereageerd. De indruk wordt gewekt dat men het personeel niet nodig

acht bij cruciale beleidsbeslissingen. Maar dat is fundamenteel onjuist. Wij eisen volledige

participatie – zoals zwart-op-wit in onze cao staat,” zei hij strijdvaardig.

Ultimatum genegeerd

Op 6 juli stelde het personeel een ultimatum aan de leiding om opheldering te geven, maar dit

ging ongemerkt voorbij. Als reactie besloot de bond over te gaan tot actie, waarbij de bank

vooraf officieel in kennis is gesteld.

Berenstein stelt dat de vakbond stelselmatig wordt geconfronteerd met een onderhandelingsteam

dat geen mandaat heeft om beslissingen te nemen. “Steeds moet men ‘eerst instructies’ inwinnen.

Dat is onacceptabel. Zeker omdat deze leiding destijds brede steun van het personeel heeft

gekregen. Nu worden we genegeerd.”

Onafhankelijke actie

De vakbondsleider benadrukte dat de actie losstaat van politieke ontwikkelingen, ondanks het

feit dat Suriname op het punt staat een nieuwe regering te verwelkomen. “Niet Berenstein voert

actie, maar het personeel. Dit is geen politiek signaal, maar een arbeidsconflict.”

Na een toespraak aan het personeel werd er symbolisch een ronde om het bankgebouw gelopen.

De prikactie houdt in dat het werk tijdelijk wordt neergelegd op vooraf aangekondigde

momenten, zolang er geen helderheid komt over de cao-onderhandelingen en het nieuw in te

voeren functiesysteem. Na afloop van de actie hervatte het personeel het werk.