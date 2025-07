Halvefinalisten Suriname Major League bekend: Robinhood, Transvaal, InterMoengotapoe en PVV strijden om titel

Het deelnemersveld voor de halve finales van de play-offs in de Suriname Major League is

compleet. Na de rechtstreekse plaatsing van Robinhood en Transvaal hebben ook Inter

Moengotapoe en PVV zich weten te voegen bij de laatste vier.

De halve finales worden afgewerkt in een tweeluik en zijn zondag van start gegaan in het Dr. Ir.

Franklin Essedstadion. Titelverdediger Robinhood neemt het op tegen PVV, terwijl Transvaal de

degens kruist met Inter Moengotapoe. De wedstrijden begonnen respectievelijk om 17.30 uur en

20.00 uur. De returns staan gepland voor dinsdag 9 juli, met aftrap om 18.30 uur en 21.00 uur.

De finale vindt plaats op vrijdag 12 juli.

Route naar de halve finales

De opzet van dit seizoen week af van voorgaande jaren. Waar vorig seizoen de top vier van de

reguliere competitie zich automatisch plaatste voor de halve finales, kregen ditmaal enkel de

nummers één en twee – Robinhood en Transvaal – dat privilege.

Inter Moengotapoe en PVV moesten hun plek afdwingen via de kwartfinales. Inter

Moengotapoe, kampioen van Marowijne, had weinig moeite met Voorwaarts. De oudste club van

het land werd met een totaal van 5-0 uitgeschakeld: 3-0 in de heenwedstrijd en 2-0 in de return.

Ook PVV kende een relatief makkelijke route. De politievoetbalvereniging legde in de eerste

wedstrijd al de basis tegen Notch met een overtuigende 4-1 overwinning. In de return volstond

een 1-1 gelijkspel voor plaatsing bij de laatste vier.

Historische context

Van de halvefinalisten is PVV de enige club zonder kampioenstitel op zijn naam. Robinhood is

recordkampioen van Suriname en aast op een ongeëvenaarde 27ste landstitel. Inter Moengotapoe

kan bij winst zijn elfde kampioenschap binnenhalen, terwijl Transvaal – met 17 titels – hoopt op

een langverwachte trofee na een droogte sinds het jaar 2000.

Met sterke affiches en een mix van gevestigde grootmachten en een ambitieuze uitdager beloven

de halve finales en finale een spannend slotstuk van het voetbalseizoen te worden.