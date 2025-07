Gabreyenne Weeks over haar carrièrestart bij CIC: “Authenticiteit is je grootste kracht”

Gabreyenne Weeks, momenteel werkzaam als business-to-business officer bij N.V. Consolidated

Industries Corporation (CIC), noemt zichzelf een levend bewijs van de impact die het

Recruitment Event 2024 kan hebben. Tijdens de tweede editie van het evenement, gehouden in

Ballroom Prince, deelde ze haar inspirerende verhaal met bezoekers.

Weeks kwam via het Recruitment Event in contact met CIC. Na een sollicitatieproces van drie

weken kreeg ze de felbegeerde baan aangeboden. “Ik ben ontzettend blij met de functie die ik nu

vervul binnen de organisatie,” vertelt ze. “Voor jongeren die het evenement hebben gemist, zeg

ik: zorg dat je er volgend jaar wél bij bent. Het kan echt deuren openen.”

Meer dan alleen een cv

Volgens Weeks biedt een jobbeurs als het Recruitment Event unieke mogelijkheden om op een

directe, persoonlijke manier in contact te komen met potentiële werkgevers. CIC is momenteel

met name op zoek naar technisch geschoolde professionals, en zo’n evenement biedt waardevolle

interactie.

“Een curriculum vitae alleen is niet meer doorslaggevend,” legt Weeks uit. “Bedrijven willen

weten wie je bent, hoe je denkt en of je past binnen hun cultuur. Die kennismaking ontstaat

alleen als je je laat zien en horen.”

Groei op professioneel én persoonlijk vlak

De keuze om bij CIC aan de slag te gaan, noemt Weeks een van haar beste beslissingen. Ze

ervaart de werkplek als een omgeving die niet alleen professionele ontwikkeling stimuleert, maar

ook ruimte biedt voor persoonlijke groei.

“Ik leer niet alleen over mijn functie en het bedrijfsproces, maar ook over mezelf. Door vragen te

stellen, in gesprek te gaan en niet bang te zijn om fouten te maken, kun je echt het verschil

maken.”

Een boodschap aan jongeren

Aan het einde van haar verhaal deelt Weeks een krachtige boodschap met jongeren:

“Wees altijd jezelf. Probeer niet iemand anders te zijn om erbij te horen. Authenticiteit is je

grootste kracht.”

Met haar inspirerende ervaring laat Gabreyenne Weeks zien dat kansen ontstaan wanneer je

jezelf durft te laten zien – en dat het Recruitment Event daarin een cruciale rol kan spelen.