Aan de Welgedacht B-weg, ter hoogte van het Bihari ressort, heeft zich gisteren rond 14.15 uur een dodelijke aanrijding voorgedaan. Een personenauto reed daarbij een voetganger aan, met fatale afloop.

De politie was snel ter plaatse en startte een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Op dit moment zijn er nog geen verdere details bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer of de omstandigheden van het incident.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal deze worden gedeeld.