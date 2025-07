Magenta-vrouwen tonen initiatief en daadkracht: 21 geslaagden ontvangen certificaat en naaimachine

Een groep van 21 gemotiveerde vrouwen uit Magenta heeft donderdag met succes de vaktraining Textiele Werkvormen afgerond, georganiseerd in het kader van het project Wroko Foe Mek Moni. Wat deze lichting bijzonder maakt, is het feit dat de vrouwen zélf het initiatief namen. Zij benaderden de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) met het verzoek om de training naar hun eigen buurt te brengen.

De certificaatuitreiking vond plaats in aanwezigheid van minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), die de deelnemers roemde voor hun inzet en verantwoordelijkheid. “Jullie hebben niet alleen om deze training gevraagd, maar ook zelf materiaal aangeschaft en jullie ontwikkeling in eigen hand genomen,” aldus de bewindsman.

Naast het officiële certificaat ontvingen de vrouwen ook een naaimachine en materialen, waarmee zij direct productief aan de slag kunnen – als zelfstandige of in deeltijd. Minister Mac Andrew benadrukte de bredere waarde van dit soort trainingen: “Dit is meer dan leren naaien. Het is een investering in zelfstandigheid, gezin en gemeenschap.”

SAO-directeur Joyce Lapar, bestuurslid Madhoeri Moenesar en schooldirecteur Mathoera spraken hun waardering uit voor het voorbeeldige gedrag en de discipline van de deelnemers. Lapar benadrukte: “Deze vrouwen hebben niet gewacht op kansen, zij hebben ze zelf gecreëerd.”

Wroko Foe Mek Moni is een landelijk initiatief dat mensen via praktische trainingen ondersteunt in het opbouwen van een eigen inkomen. De geslaagde vrouwen worden nu gezien als ambassadeurs van het SAO-programma – klaar om hun kennis te benutten én door te geven.