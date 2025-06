Warm afscheid van Patricia Etnel: “Een vurige stem die nooit onopgemerkt bleef

In een stampvolle Sint-Petrus-en-Paulusbasiliek is vanmiddag tijdens een plechtige en

emotionele uitvaartdienst afscheid genomen van NPS-parlementariër Patricia Etnel. Familie,

vrienden, collega’s, politieke prominenten en vele anderen waren samengekomen om hulde te

brengen aan een vrouw die bekendstond om haar uitgesproken mening, maatschappelijke

betrokkenheid en onvoorwaardelijke inzet voor de samenleving.

NPS-voorzitter Gregory Rusland roemde Etnel om haar krachtige aanwezigheid en impact:

“Patty heeft verandering gebracht in ons leven en ons de drive gegeven om actief en oprecht te

werken voor de samenleving. We zullen Patricia missen. Ik roep u op een bijdrage te leveren aan

de idealen van deze grote Surinamer, lieve dochter, zuster, vriendin en moeder. Patricia, waka

bun.”

Ook Assembleevoorzitter Marinus Bee sprak tijdens de dienst. Hij herinnerde aan Etnels vurige

stijl in De Nationale Assemblee: “De DNA zal zonder jouw debatten en interrupties niet meer

hetzelfde zijn. Patricia maakte indruk — ook op degenen die het niet met haar eens waren.” Bee

verwees naar een van haar markante uitspraken: “No mek mi skopu karate dya. Mi no kan de

volksvertegenwoordiger dan mi volk e pina.”

Etnel was niet alleen een volksvertegenwoordiger, maar ook actief in het maatschappelijk veld.

Ze was docent aan de Centrale Opleiding Verpleegkunde en Aanverwante Beroepen (COVAB)

en betrokken bij diverse organisaties en sportverenigingen. Volgens COVAB-directeur Angèle

Wallerlei-Kumbangsila ging haar rol als docent verder dan kennisoverdracht. “Ze inspireerde

haar studenten en bouwde hechte relaties op.”

Nabestaanden beschreven haar als een warme, luidruchtige en verbindende kracht binnen de

familie. Haar strijd voor sterke gezinnen, kansarmen en minderheden stond centraal in haar werk

en leven. Bisschop Karel Choennie sprak vanuit persoonlijke betrokkenheid over haar karakter:

“Patricia had altijd passie, en dat is wat een mens voortstuwt om vast te houden aan grote

idealen. Ze was nooit lauw, altijd warm en in beweging.”

De dienst werd live uitgezonden en afgesloten met een staande ovatie. Bij het uitdragen van de

kist weerklonk het lied Ala libi suma, de soso waka man, een emotioneel moment voor velen. De

rouwstoet hield onder meer stil bij het gebouw van De Nationale Assemblee, waar Etnel haar

politieke hart en bezieling liet zien.

Patricia Etnel overleed op 49-jarige leeftijd, kort nadat zij haar herwonnen parlementszetel

bewust had afgestaan aan partijgenoot Ivanildo Plein. De crematie vindt in besloten kring plaats

in het Pandit Jagdew Paragh Crematorium aan de dokter Sophie Redmondstraat.