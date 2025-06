Local Content is nationaal belang: tijd voor duidelijkheid van Staatsolie

In 1980 werd Staatsolie opgericht met een heldere visie: geloof in eigen kunnen en toewerken

naar nationale zelfstandigheid. Die visie is vandaag actueler dan ooit. Nu Suriname op het punt

staat te profiteren van zijn olievoorraden, moeten we zorgen dat de opbrengsten niet alleen naar

het buitenland vloeien, maar ook onze mensen en bedrijven versterken.

Toch klinkt er uit onverwachte hoek verzet tegen die gedachte. Zowel Staatsolie-directeur

Annand Jagesar als de directeur van het Staatsolie Hydrocarbon Institute, Vandana Gangaram

Panday, spraken zich recent uit tegen een wet op Local Content. Daarmee keert de top van ons

nationale oliebedrijf zich tegen wetgeving die juist beoogt om Surinaamse bedrijven,

arbeidskrachten en kennisinstituten te betrekken bij deze strategische sector.

Local Content is geen last, maar een kans

Een Local Content-wet vereist inderdaad investeringen van buitenlandse bedrijven. Ze zullen

moeten samenwerken met lokale bedrijven, opleidingen opzetten en Surinaamse krachten

inzetten. Maar dit is geen last: het is een investering in stabiliteit, draagvlak en duurzame groei.

Zo’n wet geeft duidelijkheid over wat van bedrijven wordt verwacht, en biedt perspectief aan

onze beroepsbevolking.

Dat juist Staatsolie zich hiertegen verzet, is onbegrijpelijk. Een nationale onderneming zou het

voortouw moeten nemen in het versterken van onze onafhankelijkheid, niet het belang van

multinationals vooropstellen.

Suriname verdient meer dan alleen olie-inkomsten

Een Local Content-wet is géén obstakel voor ontwikkeling – het is de sleutel daartoe. Het stelt

eisen aan bedrijven om Surinamers op te leiden, lokale ondernemers in te schakelen en bij te

dragen aan kennisopbouw. Dit draagt bij aan duurzame groei en eerlijke verdeling van welvaart.

Wie de ontwikkeling van Suriname rechtvaardig wil vormgeven, kan niet anders dan deze

wetgeving steunen.

Bovendien profiteren ook de multinationals van een sterke lokale keten: minder afhankelijkheid

van ingevoerd personeel en stabielere operaties. Maar de grootste winst ligt bij het volk van

Suriname. Deze natuurlijke rijkdom behoort toe aan ons allemaal – de opbrengsten moeten dan

ook ten goede komen aan het collectief, niet slechts aan enkelen.

Meer dan olie: investeren in de toekomst

Olie is eindig. Maar de vaardigheden, infrastructuur en bedrijven die we nú opbouwen, kunnen

ons land op de lange termijn helpen groeien – ook buiten de olie-industrie. Daarom is investeren

in menselijk kapitaal en ondernemerschap geen luxe, maar een noodzakelijke strategische keuze.

Een oproep aan Staatsolie en de regering

De PALU roept Staatsolie op om de oorspronkelijke missie van zelfstandigheid en nationale

ontwikkeling serieus te nemen. Toon leiderschap, en steun een krachtige en rechtvaardige Local

Content-wet. Aan de nieuwe regering doen wij een dringend beroep: wacht niet tot de eerste vaten olie worden geëxporteerd. Grijp dit moment aan om de spelregels vast te leggen – in het

belang van alle Surinamers.