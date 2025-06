TotalEnergies breidt olieplannen in Suriname uit: GranMorgu-project vormt spil van toekomstige productie

TotalEnergies heeft nieuwe oliebronnen geïdentificeerd binnen het omvangrijke GranMorgu-

project voor de kust van Suriname. Deze ontdekking biedt het Franse energiebedrijf de

mogelijkheid om de productie op plateau-niveau voor langere tijd te handhaven. Dat maakte

Javier Rielo, Senior Vice President Americas van TotalEnergies, bekend tijdens de Suriname

Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS).

“We hebben meerdere nieuwe bronnen gelokaliseerd nabij strategische locaties,” aldus Rielo.

“Dit stelt ons in staat om de plateauproductie van GranMorgu mogelijk langer dan tien jaar te

ondersteunen.” Hij hintte bovendien op de ontwikkeling van aanvullende megaprojecten: “Er

komt waarschijnlijk meer dan één GranMorgu.”

$10,5 miljard investering in Block 58

Het GranMorgu-project maakt deel uit van het veelbelovende Block 58 en wordt gerealiseerd in

samenwerking met APA Corporation en Staatsolie. De totale investering bedraagt circa 10,5

miljard Amerikaanse dollar. Centraal staat een drijvend productie-, opslag- en overslagplatform

(FPSO) dat tot 220.000 vaten olie per dag zal verwerken via 30 putten.

Volgens Rielo bevindt het project zich momenteel op ongeveer 20% van de totale voortgang, met

de bouw van het FPSO-schip reeds voor 40% afgerond. De romp – een Fast4Ward MPF C-hull –

werd in februari 2025 geleverd door China Merchants Heavy Industry. De topsidemodules

worden momenteel gebouwd door BOMESC Offshore Engineering en STS VOF, met

ondersteuning van COSCO Shipping Heavy Industries.

Verdere exploratie en regionale uitbreiding

TotalEnergies is daarnaast actief in diepere lagen van Block 64, waar momenteel een nieuwe put

wordt geboord. “We verwachten binnen 30 dagen de eerste resultaten,” meldde Rielo. Ook in

Blocks 6 en 8, ten zuiden van Block 58, worden extra exploratiemogelijkheden onderzocht.

Een logistieke basis voor het project is reeds gecontracteerd. De delegatie van TotalEnergies

bezocht de locatie onlangs. “Ik was onder de indruk van de inzet en het vakmanschap van de

Surinamers,” zei Rielo. Hij benadrukte dat het bedrijf werkt aan een centrale clustering van

contractors voor maximale efficiëntie.

Lokale werkgelegenheid en eerste productie in 2028

De productie van de eerste olie staat gepland voor 2028. Het project zal naar verwachting circa

6.000 directe banen in Suriname creëren. “De werkgelegenheid zal lokaal gegenereerd worden,”

verzekerde Rielo.

Tot besluit riep hij andere internationale spelers op om in Suriname te investeren. “Dit land is

rijk aan mogelijkheden, met een bevolking die klaar is om de energiesector te laten bloeien,”

aldus Rielo.