Coalitie van zes partijen verwacht vlotte machtoverdracht op 16 juli

Zes politieke partijen die samen een nieuwe regering willen vormen onder leiding van NDP-

voorzitter Jennifer Simons, rekenen op een ordentelijke machtoverdracht op 16 juli. De

samenwerking tussen NDP, NPS, ABOP, PL, BEP en A20 is bezegeld met een formeel akkoord,

waarin ook de verdeling van de topfuncties is vastgelegd.

Een belangrijk punt van discussie is het vicepresidentschap. Hoewel ABOP-voorzitter Ronnie

Brunswijk deze functie graag wil behouden, is binnen de coalitie overeengekomen dat deze post

toekomt aan de NPS. NPS-voorzitter Gregory Rusland bereidt zich dan ook voor om deze rol op

zich te nemen.

Met de bindende verklaring van de verkiezingsuitslag van 25 mei door het Onafhankelijk

Kiesbureau (OKB) afgelopen vrijdag, is de volgende stap de installatie van De Nationale

Assemblee op 30 juni. Tijdens deze eerste vergadering zullen de geloofsbrieven van de nieuwe

leden worden onderzocht, waarna hun beëdiging volgt. Aansluitend wordt het parlementaire

leiderschap gekozen.

Ronny Asabina, voorzitter van de BEP, en NDP-kopstuk Rabin Parmessar geven tegenover

Starnieuws aan dat er onder de verkozen Assembleeleden een positieve en constructieve sfeer

heerst. De zes coalitiepartijen hielden recent een informele bijeenkomst met hun gekozen

kandidaten. “We kunnen niets garanderen, maar als het anders loopt, zou dat neerkomen op

woordbreuk,” stelt Asabina. Daarmee verwijst hij naar de toezegging die de partijen elkaar

hebben gedaan om loyaal te blijven aan de gemaakte afspraken.

Parmessar, de oudste verkozen parlementariër, zal op 30 juni de eerste vergadering voorzitten.

Hij benadrukt dat het nu vooral draait om het ordentelijk laten verlopen van het proces. “Er is

geen reden voor speculatie. De partijen hebben hun congressen afgerond en een akkoord

ondertekend. Iedereen heeft zijn woord gegeven,” aldus Parmessar.

Asabina bevestigt dat de BEP zich aan de afspraken zal houden en spreekt de verwachting uit dat

alle partijen dat doen. Parmessar doet bovendien een oproep aan de VHP om medewerking te

verlenen aan een soepele transitie van de macht. “Het land heeft dringend behoefte aan stabiliteit.

Eind juli moeten salarissen en vakantiegeld worden uitbetaald. Er is veel werk aan de winkel.”

Hij herinnert eraan dat de NDP in 2020 op constructieve wijze meewerkte aan de

machtoverdracht. “We hebben toen geen tegenkandidaten voorgedragen voor het presidentschap

of vicepresidentschap. Diezelfde bereidheid verwachten we nu ook