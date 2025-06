SAO viert gezondheid en vakmanschap in aanloop naar 45-jarig jubileum

In aanloop naar haar 45-jarig bestaan op 20 mei 2026 organiseerde de Stichting

Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) gisteren een speciale Gezondheidsdag. De dag stond

in het teken van welzijn én van de vaktraining tot verpleegassistent – een opleiding die steeds

meer aan populariteit wint.

Gezondheid als fundament

Volgens SAO-directeur Joyce Lapar is het thema bewust gekozen. “Het welzijn van de mens is

ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij gezondheid centraal gesteld tijdens deze dag,” aldus

Lapar tegenover Starnieuws. De Gezondheidsdag vormt het startsein van een reeks

saamhorigheidsactiviteiten voor cursisten en medewerkers én van de verdere verbetering van de

SAO-instellingen in de aanloop naar het jubileumjaar.

Een inspirerend verhaal van doorzettingsvermogen

Tijdens het evenement deelde voormalig cursist Debirin Lapar haar persoonlijke succesverhaal.

Als jonge tienermoeder wist zij, ondanks grote uitdagingen, haar opleiding tot verpleegassistent

bij SAO met succes af te ronden. Tegelijkertijd werkte ze bij Libi Makandra in Lelydorp.

Inmiddels is zij werkzaam bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

en werd ze er onlangs bekroond met een award voor haar inzet. “Dit laat zien dat onze

opleidingen perfect inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt,” reageerde een trotse

directeur Lapar.

Informatie en voorlichting centraal

De dag bood niet alleen ruimte voor inspiratie, maar ook voor praktische kennis. Cursisten gaven

een korte EHBO-demonstratie en bezoekers konden hun bloeddruk en glucose laten controleren.

Ook werd een presentatie gehouden over mentale gezondheid onder de titel Basic Life Skills,

waarin thema’s als depressie, angst en boosheid aan bod kwamen. Als gezonde afsluiter werd

fruit uitgedeeld aan alle aanwezigen.

Nieuwe trainingsruimte geopend

De Gezondheidsdag kreeg een officieel tintje met de opening van een nieuwe trainingsruimte

voor de opleiding verpleegassistent. Deze werd verricht door minister Steven Mac-Andrew van

Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. In zijn toespraak prees hij de SAO voor haar inzet bij

het opleiden van vakmensen. “Instellingen als SAO zijn onmisbaar voor onze arbeidsmarkt. Ze

helpen jongeren en volwassenen aan praktische vaardigheden die direct bijdragen aan de

sociaaleconomische ontwikkeling van ons land,” aldus de bewindsman.

Betaalbare opleidingen, groot effect

SAO biedt een breed aanbod aan vaktrainingen tegen een lage vergoeding van SRD 200 per

maand. Denk aan opleidingen in de bouw, lassen, ICT, automontage en textiele werkvormen.

Ondanks de lage kosten is het soms moeilijk om alle verbruiksmaterialen te bekostigen. Toch

blijft directeur Lapar positief en vastberaden: “Niet iedereen hoeft professor te worden. We moeten ook trots zijn op mensen die met hun handen willen werken en hen de juiste middelen

geven.”

Samenwerkingen met impact

De afgelopen jaren werkte SAO succesvol samen met onder meer Staatsolie, het Bureau

Gemeenschapsprojecten en de UNDP. Zo werden binnen het project Wroko fu Meki Moni

technische afdelingen gemoderniseerd en lassers op niveau 1 en 2 opgeleid. Deze

samenwerkingen dragen zichtbaar bij aan het versterken van de aansluiting tussen vakonderwijs

en de arbeidsmarkt.