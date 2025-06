Opnieuw tegenslag voor SpaceX: Starship ontploft vlak voor testvlucht

Het ambitieuze Starship-project van SpaceX heeft woensdagavond opnieuw een zware klap te

verwerken gekregen. Kort voor de geplande tiende testvlucht explodeerde het ruimtevaartuig op

het Starbase-terrein in Brownsville, Texas, rond 23.00 uur lokale tijd. De vuurzee was tot in de

verre omtrek zichtbaar.

Volgens SpaceX werd de explosie veroorzaakt door een “ernstige anomalie”. Oprichter Elon

Musk verklaarde op X (voorheen Twitter) dat vermoedelijk een drukvat (Composite

Overwrapped Pressure Vessel – COPV) in het laadruim onder testomstandigheden is bezweken.

“Als dit wordt bevestigd, zou het de eerste keer zijn dat dit specifieke ontwerp faalt,” liet Musk

weten.

Beelden tonen dubbele explosie

Op sociale media circuleren inmiddels beelden waarop twee explosies kort na elkaar te zien zijn.

Daarbij vlogen brokstukken door de lucht en kleurde de nachtelijke hemel fel oranje. Gelukkig

raakte niemand gewond bij het incident.

Een jaar vol mislukkingen

De recente explosie is de zoveelste tegenslag voor het Starship-programma in 2025. In mei

verloor een Starship de controle tijdens een testvlucht, zonder zijn beoogde doelen te bereiken. In

maart viel een ander exemplaar uiteen kort na de lancering, met als gevolg tijdelijke

luchtvaartbeperkingen boven delen van Florida.

Ook in januari ging het mis: toen brak een Starship-raket boven het Caribisch gebied uiteen.

Brokstukken kwamen terecht op verschillende eilanden, waarbij lichte schade werd gemeld op

de Turks- en Caicoseilanden.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA deed eerder dit jaar onderzoek naar een eerdere

mislukking en concludeerde dat een hardwarefout in een motor de waarschijnlijke oorzaak was.

SpaceX voerde vervolgens acht verbetermaatregelen door, die volgens de FAA voor de test in

mei al waren geïmplementeerd.

Grote dromen, taaie realiteit

Starship – een 122 meter hoge, volledig herbruikbare raket – vormt het hart van Elon Musks

langetermijnvisie: mensen naar Mars brengen. Ondanks die visionaire plannen blijft het

programma echter kampen met grote technische en veiligheidsuitdagingen.

Of deze nieuwe explosie opnieuw tot vertragingen zal leiden, is op dit moment nog niet bekend.

SpaceX heeft nog geen officiële verklaring gegeven naar aanleiding van verzoeken om nadere

toelichting.