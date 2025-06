Dappere strijd: Suriname verliest nipt van Costa Rica in spektakelstuk (4-3)

Suriname heeft in de groepsfase van de Concacaf Gold Cup een indrukwekkend gevecht geleverd tegen topploeg Costa Rica, maar trok uiteindelijk aan het kortste eind: 4-3. De wedstrijd, gespeeld in het Amerikaanse San Diego, kende spanning, spektakel en een glansrol voor meerdere Natio-spelers.

De wedstrijd begon lastig voor Suriname. Al vroeg kreeg Denzel Jubitana een uitgelezen kans om de score te openen, maar de ervaren Costa Ricaanse doelman Keylor Navas bracht knap redding. Enkele minuten later was het aan de andere kant wel raak: Alonso Martínez rondde een aanval klinisch af en zette Costa Rica op 1-0.

Kort daarna beging Anfernee Dijksteel een overtreding in het strafschopgebied. De scheidsrechter wees resoluut naar de stip, waarna Manfred Ugalde de penalty feilloos benutte: 2-0.

In de 34e minuut kwam Suriname terug in de wedstrijd. Na een scherpe voorzet van Richonell Margaret kopte Gyrano Kerk tussen twee verdedigers raak: 2-1, tevens de ruststand.

Na de pauze kwam Natio beter in het spel. Een fout in de Costa Ricaanse verdediging bood Kerk de ruimte om Margaret te bedienen, die koelbloedig afrondde: 2-2. Het momentum bleef bij Suriname, dat in de 64e minuut zelfs op voorsprong kwam. Na tussenkomst van de VAR werd een handsbal bestraft met een penalty, die Shaquille Pinas overtuigend binnenschoot: 3-2.

Toch wist Costa Rica zich opnieuw op te richten. In de 75e minuut leidde een scrimmage tot de gelijkmaker van invaller Josimar Alcócer: 3-3. In de blessuretijd kreeg Costa Rica nog een strafschop na een overtreding in het zestienmetergebied. De penalty werd benut en bepaalde de eindstand op 4-3.

Hoewel Suriname verloor, liet het team veerkracht, lef en aanvallend vermogen zien tegen een sterke tegenstander. De prestatie biedt hoop voor de rest van het toernooi en toont aan dat Natio niet onderschat mag worden op dit niveau.