Verhandel nu Staatsolie-obligaties via DSB op SSX en DCSX

De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) laat weten dat houders van Staatsolie-obligaties nu de

mogelijkheid hebben om hun effecten te kopen of te verkopen via twee erkende effectenbeurzen:

de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX) en de Suriname Stock Exchange (SSX). Deze

handelsmogelijkheid is opgenomen in de officiële prospectus van de obligaties.

Beleggers kunnen hun Staatsolie-obligaties verhandelen via erkende brokers die geregistreerd

zijn bij DCSX of SSX. De volledige lijsten van deze brokers zijn te vinden op de websites van de

beurzen:

DCSX: dcsx.cw/list-brokers

SSX: surinamestockexchange.com



DSB als officiële broker

DSB is geregistreerd als broker bij beide beurzen en biedt klanten de mogelijkheid om direct via

de bank te handelen in Staatsolie-obligaties. Hiervoor kunnen beleggers gebruikmaken van

speciale koop- en verkoopformulieren. De transacties verlopen onder de geldende algemene

voorwaarden van DSB voor effectentransacties.

Heldere voorwaarden en transparantie

Om beleggers beter van dienst te zijn, heeft DSB haar algemene voorwaarden voor

effectenhandel bijgewerkt. Hierin staat helder uitgelegd:

Hoe koop- en verkoopopdrachten worden gegeven

Hoe transacties administratief worden verwerkt

Hoe effecten worden bewaard

Wat de verantwoordelijkheden van zowel de bank als de cliënt zijn

Welke kosten en risico’s verbonden zijn aan de handel

Beschikbare documentatie

De volgende documenten zijn beschikbaar voor houders van Staatsolie-obligaties:

Kooporderformulier

Verkooporderformulier

Algemene voorwaarden voor effectenverhandeling

Voor vragen of meer informatie kunnen beleggers contact opnemen met DSB of hun erkende

effectenmakelaar.