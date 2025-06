Verdachte M.P. ontkent betrokkenheid bij gewapende overval op Warung Suzy

De 20-jarige M.P., die in januari werd aangehouden als tweede verdachte in de gewapende overval op Warung Suzy aan de Fayadjanstraat op 6 juni 2024, ontkent stellig enige betrokkenheid bij het incident. Volgens zijn verklaring reed hij op het moment van de beroving met zijn vriendin voorbij de locatie en zag hij slechts een opstootje bij de warung. Een agent zou hem zelfs hebben verzocht de plaats te verlaten.

Die lezing wordt echter tegengesproken door de betrokken politieagent, die tijdens de zitting aangaf M.P. niet te kennen en hem ook niet ter plaatse te hebben gezien. De verdachte houdt vol dat als hij werkelijk betrokken was geweest, de agent hem nooit zou hebben laten gaan.

De hoofdverdachte in de zaak, de 22-jarige J.L., zit al sinds vorig jaar vast. Tegen hem is een celstraf van 24 maanden geëist. Het slachtoffer, een militair in dienst van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), getuigde tijdens een eerdere zitting dat zowel M.P. als J.L. hem probeerden te beroven van zijn halsketting. Volgens hem waren er drie daders, waarvan twee de warung binnengingen terwijl een derde buiten op de uitkijk stond.

“Plotseling stormde de derde verdachte naar binnen met een vuurwapen en richtte het op mij,” verklaarde het slachtoffer. Er volgde een worsteling waarbij de dader meerdere schoten loste, zonder gewonden tot gevolg. De militair wist J.L. ter plekke te overmeesteren en aan de politie over te dragen. De derde verdachte, bekend onder de naam Fashong, is nog voortvluchtig.

De verdediging van M.P., aangevoerd door advocaat Milton Castelen, betoogt dat uit het dossier niet blijkt dat zijn cliënt herkend of gelinkt is aan het misdrijf. M.P. werd bovendien pas meer dan zes maanden na de beroving gearresteerd. Volgens de advocaat ontbreekt elk concreet bewijs voor zijn betrokkenheid.

De zaak wordt op 25 juni voortgezet. Tot die tijd blijven beide verdachten in voorlopige hechtenis.