Gewapende bende berooft buitenlander van ruw goud in Paramaribo-Noord

Een gewapende groep van naar schatting zes tot acht criminelen heeft donderdagavond een gewelddadige overval gepleegd op een woning aan de Sun Parklaan in Paramaribo-Noord. Het slachtoffer, een buitenlandse man, werd in zijn huis beroofd van ongeveer twee kilogram ruw goud.

Volgens de politie waren de daders volledig in het zwart gekleed en zwaarbewapend, onder meer met vuistvuurwapens en schouderwapens. Ze arriveerden in twee witte voertuigen: een Toyota Hiace en een Toyota Rocco.

Vier tot vijf van de overvallers deden zich voor als politieagenten, waarmee zij via de voordeur toegang tot de woning kregen. Eenmaal binnen werd het slachtoffer onder bedreiging van vuurwapens gedwongen het goud af te staan.

Na de beroving vluchtten de daders in de twee voertuigen in onbekende richting. De politie was snel ter plaatse na de melding en heeft de omgeving afgezet. De afdeling Forensische Opsporing is belast met het verdere onderzoek.

Over eventuele andere buit of gewonden is vooralsnog niets bekendgemaakt. De politie roept getuigen op om zich te melden.