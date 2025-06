Ex-bankmedewerker verdacht van verduistering van ruim €110.000 en US$30.000

De voormalig bankmedewerker B.J. wordt verdacht van de verduistering van €110.000 en US$30.000 uit de kas van zijn toenmalige werkgever. B.J., die in februari vorig jaar werd ontslagen wegens een gebrekkige werkdiscipline, blijft voorlopig in voorlopige hechtenis. De strafzaak tegen hem wordt op 9 juli voortgezet.

Volgens de verklaringen van een interne controleur werd de kassa van B.J. op 8 februari 2024 administratief afgesloten in het banksysteem. Voor een volledige afhandeling was echter ook fysieke controle van het kasgeld nodig. Omdat de controleur die dag alleen aanwezig was en meerdere kassasystemen moest nalopen, werd afgesproken dat B.J. het kasgeld de volgende dag zou afstorten. B.J. had na zijn ontslag immers geen formele verantwoordelijkheid meer voor de kassa.

Tot verbazing van de bank verscheen B.J. pas een maand later opnieuw op het werk. Op dat moment gaf hij zelf aan hoeveel geld er exact zou ontbreken uit de kas. De controleur verklaarde tijdens de zitting dat hij daarop aan B.J. vroeg hoe hij die informatie wist, waarop de verdachte zou hebben geantwoord: “Omdat ik het heb genomen.” Diezelfde bewering zou B.J. ook tegenover een medewerker van de voorraadbeheer hebben gedaan, aldus de verklaring van de controleur.

B.J. ontkent de aantijgingen echter met klem. Zijn advocaat, Benito Pick, betoogde tijdens de zitting dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat zijn cliënt ongezien met zo’n aanzienlijk bedrag de bank zou hebben kunnen verlaten. Ook betwijfelt hij de interpretatie van de camerabeelden waarop verdachte handelingen van B.J. zouden zijn vastgelegd ná de administratieve afsluiting van zijn kassa.

Het onderzoek naar de verduistering is nog gaande. De rechter-commissaris heeft besloten dat de verdachte tot de volgende zitting in hechtenis blijft.