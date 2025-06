Pertjajah Luhur wijst dienstvoertuigenregeling af: “Politiek moet zuiver en dienstbaar zijn”

De ministers die namens Pertjajah Luhur (PL) zitting hadden in de regering tijdens de periode 2020–2025, zullen geen gebruik maken van de regeling waarbij dienstvoertuigen tegen 25% van de waarde kunnen worden overgenomen van de Staat. Volgens oud-minister en PL-kopstuk Bronto Somohardjo is deze beslissing genomen uit principe.

“Het is een eer om je land te mogen dienen,” stelt Somohardjo. “Daarvoor ontvangen wij als bewindslieden al voldoende: verantwoordelijkheid, vertrouwen en de faciliteiten om ons werk uit te voeren. Een staatsauto voor een symbolisch bedrag overnemen past daar simpelweg niet bij. Dat zou te veel van het goede zijn.”

Tegen de stroom in: kiezen voor ‘halaal politiek’

In een tijd waarin het vertrouwen in de politiek onder druk staat, kiest PL bewust voor wat zij noemen ‘halaal politiek’: eerlijk, rein en dienstbaar. Geen verborgen voordelen, geen onnodige privileges, geen graaimentaliteit.

De recente maatschappelijke verontwaardiging over de regeling voor dienstvoertuigen bevestigt volgens PL wat veel burgers al langer ervaren: politici lijken vaker gericht op eigen gewin dan op het algemeen belang. PL weigert zich in dat beeld te schikken. “Het volk verdient leiders, geen dieven. Integriteit is geen verkiezingsslogan, het is een verplichting,” aldus Somohardjo.

Oproep tot politieke zuivering

Met deze principiële keuze richt PL zich ook tot andere partijen en bestuurders: doorbreek de cultuur van zelfverrijking en zet het belang van het volk weer voorop. Niet alleen in mooie woorden, maar in concrete daden.

“De geloofwaardigheid van de politiek wordt niet bepaald door wetten of beloftes, maar door de keuzes die we maken als de verleiding groot is. Onze keuze is duidelijk: we dienen het volk, niet onszelf.”