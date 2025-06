NDP waarschuwt voor overhaaste overheidscontracten: “Nieuwe regering zal grondig toetsen”

De Nationale Democratische Partij (NDP) uit grote zorgen over berichten dat de zittende regering, onder leiding van president Chan Santokhi, in de slotfase van haar regeerperiode nog haastig tal van overheidscontracten afsluit. De partij roept bedrijven, stichtingen en particulieren op om uiterst voorzichtig te zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen die mogelijk in strijd zijn met de wet.

Volgens de NDP wijzen mediaberichten erop dat de regering-Santokhi momenteel op ongebruikelijke wijze en in hoog tempo overeenkomsten aangaat. De timing en aard van deze contracten wekken ernstige vermoedens van corruptie en misbruik van staatsmiddelen, aldus de partij.

Waarschuwing voor juridische gevolgen

De NDP richt zich met name tot partijen die vanaf 1 juni 2025 contractuele verplichtingen aangaan met de huidige regering, zonder naleving van de wettelijk verplichte procedures voor gunningen en aanbestedingen. De partij benadrukt dat deze handelingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Bij aantreden van de nieuwe regering op 16 juli 2025 zullen alle afgesloten overeenkomsten aan een grondige toetsing worden onderworpen. Dit zal gebeuren op basis van de Anti-Corruptiewet, die in 2019 door De Nationale Assemblée is aangenomen.

Bovendien zal de Belastingdienst worden ingeschakeld om diepgaand onderzoek te doen naar alle betrokken personen en organisaties – inclusief gelieerde stichtingen en vennootschappen, ook als deze formeel geen partij zijn bij de afgesloten overeenkomsten.

Nadruk op integriteit en transparantie

De NDP onderstreept dat integriteit, transparantie en verantwoording de kern zullen vormen van het bestuur onder de nieuwe regering. “Pogingen om in de nadagen van deze regeerperiode nog snel illegitiem voordeel te behalen, zullen niet zonder gevolgen blijven,” aldus de partij.

Tot slot roept de NDP alle burgers, ondernemers en instellingen op om verantwoord om te gaan met de belangen van de staat en niet mee te werken aan praktijken die het vertrouwen in het openbaar bestuur verder kunnen ondermijnen.