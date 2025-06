Voorzichtig optimisme bij HVB over relatie met PL: “De lucht is nog niet geklaard”

De spanningen tussen de Pertjajah Luhur (PL) en de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) zijn nog steeds voelbaar. Hoewel beide partijen binnenkort deel zullen uitmaken van de nieuwe regeringscoalitie, is er nog geen sprake van volledige verzoening. De onderlinge relatie is sinds 2015 vertroebeld door een langdurige verbale strijd.

Volgens HVB-voorzitter Mike Noersalim is er echter ruimte voor verbetering. In een interview met Sun Web TV laat hij weten dat hij gelooft in een constructieve toekomst. “Die stappen zullen zeker gezet worden,” aldus Noersalim. Toch geeft hij toe dat het nog te vroeg is om te spreken van een herstelde band. “Wanneer we elkaar tegenkomen, is er geen vijandigheid, maar het zou onjuist zijn om te zeggen dat de relatie goed is.”

De HVB-leider benadrukt dat hij openstaat voor dialoog om de pijnpunten uit het verleden te bespreken. Volgens hem is dat een noodzakelijke stap als er serieus werk wordt gemaakt van samenwerking binnen de coalitie.

Met het oog op de toekomst spreekt Noersalim de hoop uit dat de samenwerking tussen de zes coalitiepartners zal bijdragen aan een beter Suriname. “Als we alle ego’s en persoonlijke belangen opzij kunnen zetten en hard werken, dan staat het land er over vijf jaar aanzienlijk beter voor,” stelt hij.