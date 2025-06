OKB streeft naar tijdige afronding verkiezingsproces vóór aflopen zittingsperiode DNA

De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Samseerali Sheikh-Alibaks, benadrukt dat de wet geen exacte termijn voorschrijft waarin de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2025 bindend moet worden verklaard. Vervolgens geeft hij aan dat hoewel een wettelijke deadline ontbreekt, er wel degelijk rekening wordt gehouden met constitutionele tijdslimieten.

Een belangrijk ijkpunt in dit proces is het aflopen van de zittingstermijn van de huidige Nationale Assemblee (DNA) op 29 juni 2025. Het OKB streeft ernaar om vóór die datum de verkiezingsuitslag bindend te verklaren, zodat de installatie van de nieuwe Assemblee en de daaropvolgende regeringsvorming tijdig kunnen plaatsvinden.

“Het streven is om ruim vóór die termijn het besluit te nemen over het al dan niet bindend verklaren van de verkiezing,” aldus voorzitter Sheikh-Alibaks.

Controle en correcties in volle gang

Het OKB is momenteel intensief bezig met het controleren van de processen-verbaal van de stembureaus. Deze controle is noodzakelijk vanwege diverse onregelmatigheden die tijdens de verkiezingen zijn vastgesteld. In meerdere gevallen zijn fouten geconstateerd bij het noteren van de stemresultaten. Volgens de voorzitter is het essentieel dat deze fouten worden gecorrigeerd voordat er een definitieve uitspraak over de uitslag kan worden gedaan.

Transparantie via hoorzittingen en hertellingen

Om de transparantie en rechtmatigheid van het proces te waarborgen, worden op verschillende locaties hoorzittingen gehouden. Tijdens deze sessies kunnen ingediende bezwaren worden behandeld. Indien nodig wordt overgegaan tot hertellingen. Het OKB vervult hierbij zijn toezichthoudende rol om de integriteit van de verkiezingen te bewaken.

Vervolgtraject richting nieuwe regering

Na de bindende verklaring van de verkiezingsuitslag moeten de gekozen kandidaten binnen veertien dagen hun benoeming officieel aanvaarden. Vervolgens verricht de DNA een onderzoek naar de geldigheid van deze aanvaardingen. Daarna zal het oudste lid in jaren de eerste vergadering bijeenroepen waarin de president en vicepresident worden gekozen.