NDP beschuldigt president Santokhi van overschrijding van bevoegdheden

Handelen buiten de Wet Politieke Partijen Volgens de NDP is er geen wettelijke basis voor de president om politieke partijen bijeen te roepen in verband met het lopende verkiezingsproces. Noch de Wet Politieke Partijen, noch enige andere wettelijke regeling kent de president een rol toe in deze fase van het proces. De partij stelt dat verkiezingen vrij, transparant en zonder politieke beïnvloeding moeten verlopen.

Geen bevoegdheid om namens CHS of OKB te spreken De president is volgens de NDP niet gemachtigd om namens het Centraal Hoofdstembureau (CHS) of het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) te spreken of verklaringen af te leggen over de verkiezingen. Beide instellingen functioneren onafhankelijk en hebben hun eigen wettelijke mandaat. Door overleg met partijen te initiëren, loopt de president volgens de NDP het risico de onafhankelijkheid van deze instanties te ondermijnen en het publieke vertrouwen in het proces te schaden.