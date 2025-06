Ministerie verleent toestemming voor ontslag van 70 medewerkers bij Security Alliance

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft toestemming verleend voor het ontslag van 70 medewerkers van het beveiligingsbedrijf Security Alliance, ingaande 28 mei. Afhankelijk van hun leeftijd ontvangen de ontslagen werknemers één, twee of drie maanden salaris als compensatie.

Donovan Grep, voorzitter van de vakbond bij Security Alliance, heeft felle kritiek op zowel het bedrijf als de Arbeidsinspectie. Volgens hem is er onvoldoende rekening gehouden met de rechten en belangen van de werknemers. “Mensen moeten brood op tafel leggen en hebben aflossingen te doen. Is daar wel voldoende rekening mee gehouden?” vraagt Grep zich af.

De vakbondsleider stelt dat ook de resterende 180 werknemers risico lopen, aangezien hun banen niet gegarandeerd zijn. Hij wijst erop dat het bedrijf miljoenen ontvangt voor personeelskosten, terwijl het gemiddelde loon slechts ongeveer US$ 350 bedraagt. Bovendien ontvangen medewerkers slechts SRD 15 aan kinderbijslag, en worden de dertiende maand en kerstgratificatie niet uitbetaald.

Het ministerie heeft bij de beslissing tot ontslag rekening gehouden met informatie die door Security Alliance aan de Arbeidsinspectie is verstrekt. Het bedrijf voert aan dat er in 2024 drie plotselinge werkonderbrekingen hebben plaatsgevonden, waarbij 75 werknemers het terrein van een van de grootste cliënten onbeheerd hebben achtergelaten. Hierdoor zou die cliënt het contract gedeeltelijk hebben opgezegd, wat resulteerde in het verlies van 52 posten.

Grep betwist deze lezing. “Als het waar is dat 52 posten zijn vervallen, waarom worden er dan nog mensen getraind voor die functies en verschijnen er sollicitatie-oproepen?” vraagt hij zich af. Ook stelt hij dat de stakingen niet onverwachts plaatsvonden. Volgens Grep heeft de bond telkens vooraf contact opgenomen met de leiding van Security Alliance om de werkneerlegging aan te kondigen.

Eerder dit jaar heeft de bond een kort geding aangespannen tegen het bedrijf. Daarnaast zullen alle 70 ontslagen werknemers afzonderlijk een rechtszaak indienen. Van de oorspronkelijke 75 medewerkers hebben vier eerder vrijwillig ontslag genomen en is één persoon herplaatst naar een andere post. De overige 70 zijn nu formeel ontslagen.

Grep merkt op dat er ook pogingen zijn gedaan om de vakbond te verzwakken, onder meer door het stopzetten van de contributie-inhoudingen. “Maar ik laat me niet ontmoedigen. Ik ga door tot het bittere eind, want we hebben de wet aan onze zijde,” zegt de strijdvaardige bondsvoorzitter.