Boekenschenking versterkt banden tussen Suriname en Japan

Op dinsdag 27 mei heeft Miriam Mac Intosh, directeur Buitenlandse Zaken van het Ministerie

van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, een collectie

van 200 boeken overhandigd aan Sita Achthoven, decaan van het Suriname Diplomaten Instituut.

Deze schenking vond plaats in het kader van het Read Japan-project, een initiatief van de

Japanse regering dat tot doel heeft betrouwbare kennis over Japan wereldwijd te verspreiden via

boekendonaties aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

De geschonken boeken bestrijken diverse categorieën, waaronder geschiedenis, politieke

wetenschappen, economie, business en kunst. Mac Intosh benadrukte dat deze schenking de

hechte relatie tussen Suriname en Japan onderstreept. “Via boeken en literatuur kunnen we elkaar

beter begrijpen, een essentieel fundament voor duurzame bilaterale samenwerking,” zei ze.

Suriname en Japan onderhouden bijna vijftig jaar diplomatieke betrekkingen, waarin diverse

gezamenlijke projecten op financieel en educatief vlak zijn gerealiseerd. De boeken zijn bestemd

voor medewerkers van het instituut, universiteitsstudenten, en deelnemers aan

diplomatenopleidingen.

Tijdens de overhandiging sprak Mac Intosh haar waardering uit voor de bijdrage van de Japanse

regering. Ze moedigde diplomaten aan om de collectie te gebruiken om meer te leren over Japan.

“Wat is een betere manier om elkaar te leren begrijpen dan via literatuur? De boeken zullen een

waardevolle bron zijn voor kennis en verdieping,” stelde ze.

De gelegenheid werd bijgewoond door Jenny Maikoe, coördinator van het SDI, en Consuela

Wijnhard-Pique, hoofd van de afdeling Azië van het ministerie van BIBIS.