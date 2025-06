Aanval op Pro-Israëlische demonstratie in Boulder: acht gewonden

In de Amerikaanse stad Boulder, Colorado, heeft een 45-jarige man, geïdentificeerd als

Mohamed Sabry Soliman, acht mensen verwond tijdens een pro-Israëlische demonstratie. De

aanval vond plaats in een populair voetgangersgebied waar een betoging werd gehouden voor de

bevrijding van mensen die door Hamas gegijzeld worden in Gaza. Soliman gebruikte een

zelfgemaakte vlammenwerper en riep “Free Palestine” tijdens de aanval.

Hij werd kort daarna gearresteerd door een politieagent. De FBI en lokale politie gaan ervan uit

dat hij alleen handelde en onderzoeken het incident verder. Politici hebben hun afschuw

uitgesproken over de aanval, die door sommigen als antisemitisch wordt beschouwd. De politie

benadrukt dat het nog te vroeg is om te speculeren over het motief van de dader. Soliman raakte

zelf ook gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie blijft onder onderzoek.