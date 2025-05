Stem Bewust, Stem voor de toekomst van uw nageslacht!

25 Mei 2025! De dag waar u zult bepalen hoe niet alleen uw toekomst eruit zal zien, maar nog belangrijker: de toekomst van onze jeugd en ons nageslacht! Denk aan hen, zij die ook graag een leven willen opbouwen in ons Suriname, investeer in hun toekomst, stem bewust!

Suriname heeft zeer moeilijke tijden gekend. De afgelopen 5 jaar heeft de huidige president, Chandrikapersad Santokhi, samen met zijn team en het volk getracht om ons allen uit een diep dal te halen. Helaas, moeten we realistisch zijn … de 5 jaren zijn niet genoeg! Er is zoveel kapot gemaakt, dat een termijn van 5 jaar slechts het begin is van het herstel waar we naar uitkijken. We zijn met zijn allen goed op weg, maar we zijn er nog niet. Laten we bewust stemmen en onze huidige president nog 5 jaren geven, zodat hij het reeds uitgestippelde beleid verder kan uitvoeren, samen met ons! Alleen, als president van ons geliefd Suriname, zal het hem niet lukken. We hebben elkaar nodig.

Laten we niet vergeten uit welk diep dal we proberen te komen, een economie die totaal kapot was gemaakt. Het is geen gemakkelijke opgave geweest voor de huidige president om te komen waar we nu zijn. De huidige president wist aan het begin van de 5 jaren niet in details hoe erg de situatie was. Met de beperkte informatie die aan de president en zijn team waren verstrekt en de beperkte middelen heeft de president een start moeten maken. Pas na het aantreden is gebleken hoeveel lijken er uit de kast zijn gevallen en hoe diep we gevallen waren als land. Totaal geen gunstig investeringsklimaat voor het buitenland om te investeren in ons land. En toch heeft de president niet opgegeven, hij heeft doorgezet, samen met ons. We hebben met z’n allen ingeleverd en we zijn goed op weg!

Met 20 zetels heeft de vhp heeft toch heel voor mekaar zien te krijgen maar was niet makkelijk in de coalitie waar je ook rekening moest houden met andere partners. Daarom vroeg de VHP 28 zetels en meer om dan veel meer te kunnen realiseren voor het volk.

De VHP heeft met een lege staatskas toch aanpassingen kunnen plegen om de economie op het spoor te brengen.

Dit wat regering Santokhi/ Brunswijk heeft gedaan heeft regering Venetiaan/ Adjodhia/Sardjoe 3 keren moeten doen na catastrofale regering van NDP, toen werden licht water telefoon, benzine etc. alle prijzen aangepast maar toen had regering Venetiaan ontwikkelingshulp en bauxiet nog waar regering Santokhi met lege staatskas moest doen en toch heeft het land kunnen redden. Het volk heeft het zwaar gehad maar er was geen andere keus dan naar het IMF te gaan omdat de schuldeisers dat hebben geëist. Al met al zijn we op de goede weg en dit moet niet weer in handen komen van de vernietigers waar we weer belanden in een economische malaise. De wereld is nu open voor Suriname en met de verkiezing van Albert Ramdin als Secretaris Generaal van OAS maakt Suriname betere kansen op wereld fora .

Enkele voorbeelden dat wij als land goed op weg zijn:

Sociaal zwakkeren in kaart brengen en elk van deze groep proberen te helpen: AOV is het afgelopen jaar 4 keren verhoogd, personen met een beperking krijgen een uitkering, food baskets unit op diverse locatie’s, voedselpakkette. Ook aan de toekomst van de kinderen in het binnenland is gedacht, door te investeren in het onderwijs in het binnenland.

Salarissen van de ambtenaren die maandelijks op tijd worden uitbetaald.

Positief resultaat schuldherschikking: van ‘selective default’ (SD) naar CCC+, hetgeen aangeeft dat het land een herstel doormaakt

Lange periodes van een tekort aan vreemde valuta’s, banken die maatregelen moesten treffen als gevolg hiervan (beperkte opname vv’s) met als gevolg een steeds stijgende koers en het volk dat steeds meer en meer cash vv’s thuis gaat houden met het verhogend gevaar voor stijgende criminaliteit.

De meest recente positieve ontwikkeling voor ons land, is de huidige ontwikkeling op het gebied van Oil & Gas. De president wil het volk hiervan ook laten mee profiteren, vandaar het initiatief van de Royalties van USD750,- voor elke Surinamer. Een mooier initiatief is dat alle 80+ Surinamers hun Royalties reeds mogen innen.

Kensmil, Timothy