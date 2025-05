Lucky Store herrijst na stadsbrand: “Heropening is ons antwoord op de ramp”

Precies een maand na de verwoestende brand van 17 april, waarbij vier gebouwen in de

binnenstad van Paramaribo in vlammen opgingen, heeft Lucky Store Parts & Services op

dinsdag opnieuw de deuren geopend. De winkel is voorlopig ondergebracht in het pand dat

voorheen bekendstond als ‘Butterfly’, recht tegenover het afgebrande complex.

Conrad Issa, directeur van Lucky Store, is zichtbaar opgelucht over de herstart, maar uit ook

scherpe kritiek richting de overheid. “Er moet eindelijk resoluut worden opgetreden. Te veel

erfgoed is de afgelopen jaren verloren gegaan door gebrek aan preventief beleid. Dit soort

rampen zijn vermijdbaar,” stelt hij.

De brand begon in een verlaten gebouw van het ministerie van Sociale Zaken op de hoek van de

Jessurun- en Henck Arronstraat, en sloeg over naar het ministerie van Financiën, supermarkt

Chico, twee panden van Lucky Store en de historische Hendrikschool. Tijdens de

bluswerkzaamheden viel de wateraanvoer stil vanwege een defecte pomp. Uit voorlopige

rapporten blijkt dat de brand vermoedelijk werd aangestoken door een dakloze.

De schade aan Lucky Store wordt geschat op zo’n 2 miljoen Amerikaanse dollar. Hoewel de

verzekering de zaak nog in behandeling heeft, is Issa vastberaden de winkel in volle glorie te

herstellen. Monumentenzorg heeft al een ontwerp ingediend voor de reconstructie van de

historische voorgevel. “Voor ons stond één ding vast: de dienstverlening moest zo snel mogelijk

hervat worden,” zegt Issa. “Klanten kunnen nog steeds rekenen op service en garantie.”

Issa prijst de inzet van zijn team en de steun uit de gemeenschap. “We hebben geen dag gewacht.

Meteen opgeruimd, een nieuwe locatie gezocht en vandaag zijn we terug. Dat is de geest van

Lucky Store.”

Tegelijk uit hij frustratie over het gebrek aan snelheid vanuit de overheid. “Een forensisch

rapport van één pagina liet drie weken op zich wachten. Ondertussen hebben wij die gegevens

dringend nodig voor de verzekeringsprocedure.”

Wat hem het meest zorgen baart, is het gebrek aan structurele preventie. “Iedereen toont

bezorgdheid in de dagen na zo’n ramp, maar daarna keert de stilte terug. Willen we onze

historische binnenstad behouden, dan moet er eindelijk werk worden gemaakt van duurzaam

beleid.” Issa wijst specifiek op de Wagenwegstraat, waar hij een volgende tragedie vreest. “Daar

staan verlaten panden pal naast erfgoedgebouwen, en iedereen weet dat het wachten is op een

volgende brand.”