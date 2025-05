Zwarte rook boven Vaticaan: eerste stemming conclaaf zonder resultaat

Zwarte rook steeg woensdagavond op uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel, een duidelijk

signaal dat de eerste stemronde in het pauselijke conclaaf onbeslist is gebleven. De 133

kiesgerechtigde kardinalen, bijeen in de met fresco’s versierde kapel, begonnen daarmee het

proces dat moet leiden tot de verkiezing van een nieuwe leider van de Rooms-Katholieke Kerk.

Op het Sint-Pietersplein verzamelden zich duizenden gelovigen, in spanning wachtend op het

rooksignaal dat traditioneel het resultaat van een stemming aangeeft: zwart bij geen uitkomst, wit

wanneer er een paus is gekozen. De rook liet dit keer langer dan verwacht op zich

wachten—meer dan drie uur na de start van het conclaaf, een uur later dan bij de stemming in

2013 waarbij paus Franciscus werd gekozen.

Dat er geen paus uit de eerste ronde naar voren kwam, is geen verrassing. In moderne tijden

wordt op de eerste dag van een conclaaf vrijwel nooit een beslissing genomen. Toch hopen

sommige kardinalen op een uitkomst in de loop van donderdag of vrijdag. Een snelle keuze zou

volgens hen een krachtig signaal zijn van eenheid binnen de Kerk, na twaalf jaar onder het vaak

omstreden pontificaat van paus Franciscus, die vorige maand overleed.

De kardinalen, allen jonger dan 80 jaar, brengen de nacht door in Vaticaanse gastverblijven, waar

informele gesprekken hun overwegingen mogelijk verdiepen. Donderdag gaan de stemmingen

verder, met twee sessies in de ochtend en twee in de middag. Dit proces herhaalt zich tot één

kandidaat een tweederdemeerderheid behaalt – dit keer zijn daarvoor 89 stemmen nodig.

Tijdens het conclaaf is alle communicatie met de buitenwereld strikt verboden. Alleen via de

rook kunnen buitenstaanders het proces volgen. De stembriefjes worden na elke ronde verbrand,

samen met speciale chemicaliën die de kleur van de rook bepalen.

Het conclaaf van 2013 duurde twee dagen; dat van 2005 ook. De verwachting is dat dit keer een

vergelijkbare snelheid wordt nagestreefd. Wat de keuze bemoeilijkt, zijn de uiteenlopende

opvattingen over de toekomst van de Kerk. Sommige kardinalen willen doorgaan in de geest van

Franciscus – met nadruk op openheid en hervorming – terwijl anderen terug willen naar

conservatievere tradities en structuren.

Onder de meest besproken namen bevinden zich de Italiaanse kardinaal Pietro Parolin en de

Filipijnse kardinaal Luis Antonio Tagle. Mocht geen van beiden snel een meerderheid behalen,

dan kunnen de stemmen verschuiven naar andere kandidaten, zoals de Fransman Jean-Marc

Aveline, de Hongaar Peter Erdo, de Amerikaan Robert Prevost of de Italiaan Pierbattista

Pizzaballa.

De toegenomen internationale samenstelling van het kiescollege – met 133 kardinalen uit 70

landen, tegenover 115 uit 48 landen in 2013 – weerspiegelt de inspanningen van Franciscus om

de Kerk wereldwijd inclusiever te maken. Het is dan ook de vraag of de nieuwe paus opnieuw uit

het Zuiden zal komen, zoals Franciscus uit Argentinië, of dat de teugels terugkeren naar Europa

– of zelfs naar de Verenigde Staten.

Voorafgaand aan het conclaaf riep de 91-jarige kardinaal Giovanni Battista Re zijn collega’s op

om hun persoonlijke voorkeuren opzij te zetten. “Denk alleen aan het welzijn van de Kerk en de

mensheid,” aldus Re. Hij benadrukte het belang van eenheid in verscheidenheid: “Eenheid

betekent niet uniformiteit.”

Zoals gebruikelijk begon het conclaaf met het Latijnse bevel “Extra omnes!” – iedereen die niet

tot het conclaaf behoort, moet de kapel verlaten. Zodra de deuren dichtvielen, begon het

geheimzinnige en plechtige proces dat wereldwijd door miljoenen wordt gevolgd.