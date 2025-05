VSB waarschuwt voor risico’s bij overhaaste invoering Nieuw Burgerlijk Wetboek

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) uit ernstige zorgen over de plotselinge implementatie van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW). Volgens de organisatie ontbreekt het aan essentiële randvoorwaarden en voldoende institutionele capaciteit, wat de rechtszekerheid en handhaving ernstig in gevaar brengt. In haar wekelijkse publicatie Nieuwslijn benadrukt de VSB dat succesvolle invoering van complexe wetgeving alleen mogelijk is via een gefaseerde en goed voorbereide aanpak, zoals internationaal gebruikelijk is.

Volgens de VSB is een wet op papier slechts een eerste stap. Het daadwerkelijke succes hangt vooral af van de slagkracht van instanties die verantwoordelijk zijn voor uitvoering, toezicht en rechtspraak. In het huidige traject zijn die voorwaarden niet of onvoldoende aanwezig, aldus de vereniging. Dit vergroot de kans op rechtsonzekerheid en legt extra druk op een rechtssysteem dat al zwaar belast is.

De vereniging wijst erop dat dit niet de eerste keer is dat er in Suriname wetgeving wordt doorgevoerd zonder dat de praktische uitvoerbaarheid is gewaarborgd. Zulke situaties zorgen niet alleen voor onduidelijkheid, maar tasten ook het vertrouwen van burgers en ondernemers in de rechtsstaat aan.

Een ander punt van kritiek betreft het uitblijven van advies van Nederlandse experts, terwijl het Surinaamse NBW grotendeels gebaseerd is op het Nederlandse model. De VSB vraagt zich af waarom geen gebruik is gemaakt van hun kennis, zeker gezien het feit dat de invoering in Nederland over meerdere decennia werd gespreid en zorgvuldig werd begeleid.

Om de risico’s te beperken en het proces bij te sturen, roept de VSB de overheid op om dringend werk te maken van de volgende acties:

Versterking van sleutelinstellingen zoals de Kamer van Koophandel, het ministerie van Justitie en Politie, en de rechterlijke macht;

Ontwikkeling van een duidelijke implementatiestrategie met meetbare doelen en evaluatiepunten;

Voorziening van toegankelijke en heldere informatie voor ondernemers, notarissen, juristen en burgers;

Verbetering van de rechtsbescherming en toegang tot juridische bijstand, onder andere door transparante communicatie.

De VSB onderstreept dat zij openstaat voor samenwerking met de overheid en andere belanghebbenden om de invoering van het nieuwe wetboek in goede banen te leiden. Die samenwerking kan echter alleen vruchtbaar zijn als de juiste voorwaarden gecreëerd worden. “De samenleving verdient een solide juridisch fundament,” aldus de organisatie.