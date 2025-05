Ultimatum van OBBS aan regering: schoolvervoer ligt stil als betaling niet voldoet

De Organisatie van Bus- en Boothouders Schoolvervoer (OBBS) heeft de regering tot dinsdag 7 mei 2025 de tijd gegeven om achterstallige betalingen te voldoen en een presidentiële werkgroep voor het schoolvervoer op te richten. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, zullen de aangesloten vervoerders op woensdag 8 mei het werk neerleggen. Deze beslissing werd genomen tijdens een spoedbijeenkomst van de leden.

Volgens het OBBS-bestuur heerst er al langere tijd grote frustratie onder de vervoerders, vooral vanwege het telkens opnieuw moeten aandringen op betaling voor geleverde diensten. “Wij leveren een dienst aan de staat, maar worden behandeld alsof we bedelaars zijn. Ambtenaren krijgen wél tijdig betaald, zelfs als ze niet altijd aanwezig zijn op het werk,” zo uitte een deelnemer tijdens de vergadering zijn ongenoegen.

Kritiek op routeverdeling en belangenverstrengeling

Tijdens de vergadering kwam ook scherpe kritiek naar voren over hoe vervoersroutes worden toegewezen. Volgens verschillende leden is er sprake van willekeur en worden trajecten soms onterecht overgedragen aan familieleden van medewerkers op de afdeling Vervoer. Deze praktijken zorgen voor wantrouwen en ondermijnen het vertrouwen in het systeem.

Duidelijke eisen gesteld

De OBBS verlangt van de overheid dat uiterlijk dinsdag 7 mei het volgende wordt geregeld:

Uitbetaling van de achterstallige toeslagen over januari en februari 2025;

Uitbetaling van de reguliere vergoeding over april 2025;

Instelling van een presidentiële werkgroep voor het schoolvervoer uiterlijk op woensdag 8 mei 2025.

De voorgestelde werkgroep moet bestaan uit vertegenwoordigers van meerdere ministeries, waaronder Onderwijs, Financiën en Economische Zaken. Dit om tot een integrale aanpak te komen voor de problemen binnen het schoolvervoersysteem.

Verantwoordelijkheid en continuïteit centraal

Voorzitter Wayne Telgt benadrukte dat de actie niet politiek gemotiveerd is: “Wij werken niet voor verkiezingen, wij werken aan continuïteit in het schoolvervoer. Ook ná 25 mei moeten kinderen naar school kunnen.” Tegelijkertijd gaf hij aan dat de organisatie het belangrijk vindt dat scholen en ouders op tijd geïnformeerd worden over mogelijke onderbrekingen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op alternatieven.

Laatste kans voor dialoog

De OBBS erkent de betrokkenheid van president Chandrikapersad Santokhi en regeringsadviseur Humphrey Tjin Liep Shie en hoopt dat deze laatste oproep voldoende aanleiding vormt voor actie. Als er voor dinsdagavond geen concrete stappen worden gezet, zullen de bussen en boten woensdag uit de dienst worden gehaald.