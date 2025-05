Tekort aan geschoolde arbeidskrachten remt Surinaamse olieambities

Nu Suriname zich opmaakt voor de start van offshore-olieproductie, klinkt er vanuit Staatsolie een duidelijke waarschuwing: het land kampt met een ernstig tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten. Slechts 7% van de beroepsbevolking beschikt over een bacheloropleiding of hoger, aldus directeur Annand Jagesar in een recent interview met Kaori Media.

Volgens Jagesar liggen de meeste banen in de aanloop naar olieproductie niet in de winning zelf, maar juist in cruciale ondersteunende sectoren zoals transport, logistiek, bouw en dienstverlening. Hij benadrukt daarom de noodzaak van een beter afgestemd onderwijsbeleid dat direct inspeelt op de toekomstige behoeften van deze sectoren.

Hoewel de nadruk ligt op het versterken van lokale capaciteit, acht Jagesar het onvermijdelijk dat ook buitenlandse vakmensen ingezet zullen moeten worden, zoals dat ook gebeurde in landen als de Verenigde Arabische Emiraten. Tegelijkertijd pleit hij voor het aantrekken van Surinaamse professionals uit de diaspora, om de kennisvlucht deels te keren.

Op beleidsvlak werkt Staatsolie samen met de regering aan een stabiel juridisch en financieel kader, waarbij gekeken wordt naar voorbeelden uit landen met ervaring in olieproductie zoals Guyana, Trinidad en Noorwegen.

Het offshore-project GranMorgu, dat in 2028 operationeel moet zijn, zal aanzienlijke investeringen vergen in infrastructuur, waaronder diepzeehavens en ondersteunende diensten. Dat vereist nu al voorbereiding op nationaal niveau.

Jagesar temperde de verwachtingen rond olie-inkomsten: “Olie is geen wondermiddel. Het is slechts een hefboom. Zonder investeringen in onderwijs, infrastructuur en bredere economische ontwikkeling blijft de impact beperkt.”