Suriname neemt stappen tegen plasticvervuiling: producenten mogelijk verantwoordelijk voor afval

In 2023 produceerde Suriname meer dan 15.000 ton aan plastic afval, zo blijkt uit recente cijfers van de Stichting Suriname Waste Management (SUWAMA). Deze hoeveelheid vormt een groeiende bedreiging voor ecosystemen, volksgezondheid en de nationale economie. De impact is vooral zichtbaar op stortplaatsen en in natuurlijke omgevingen.

Om deze ontwikkeling te keren, werken de milieuorganisaties Support Recycling Suriname (SuReSur) en Green Heritage Fund Suriname (GHFS) aan een beleidsplan binnen het zogeheten PROMAR-project. Eén van de kernpunten is de invoering van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (Extended Producer Responsibility – EPR), waarbij bedrijven verplicht worden de verantwoordelijkheid te nemen voor het afval van hun verpakkingsmaterialen.

Ook een statiegeldsysteem voor PET-flessen en blikjes maakt deel uit van het voorstel. “Zonder stevige wetgeving blijven we dweilen met de kraan open,” aldus Rubia Berghout van SuReSur. Volgens Glenn Ramdjan, betrokken bij het opstellen van de beleidsnota, is het moment nu gekomen voor fundamentele keuzes. “De situatie vraagt om een structurele en integrale aanpak.”

De voorgestelde maatregelen zijn besproken tijdens drie validatiesessies waar vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid input leverden. Deze inzichten worden verwerkt in de definitieve versie van de beleidsnota.

Het PROMAR-project, dat gefinancierd wordt door het Duitse ministerie van Milieu en onder coördinatie staat van het UNEP Cartagena Convention Secretariat, loopt tot 2026 en wordt uitgevoerd in vijf Caribische landen, waaronder Suriname. Het project beoogt duurzame oplossingen te realiseren voor het groeiende afvalprobleem in de regio.