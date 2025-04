Minister Mac Andrew: “Digitalisering moet bijdragen aan mensgerichte arbeidsveiligheid”

In het kader van de jaarlijkse World Day for Safety and Health at Work op 28 april heeft minister

Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) stilgestaan bij de

internationale erkenning van arbeidsveiligheid als fundamenteel arbeidsrecht. Sinds 2022 is dit

recht officieel opgenomen binnen de kernnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie

(ILO), wat betekent dat lidstaten – waaronder Suriname – verplicht zijn deze rechten te

beschermen, zelfs als zij de betreffende verdragen nog niet hebben bekrachtigd.

Het gaat om twee belangrijke ILO-verdragen: Conventie 155 over veiligheid en gezondheid op

het werk en Conventie 187, die het promotiekader voor arbeidsveiligheid vastlegt. Minister Mac

Andrew gaf aan dat Suriname de intentie heeft om beide verdragen op termijn te ratificeren.

Tegelijkertijd ligt er al enige tijd een conceptversie van een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet

(ARBO-wet) ter behandeling bij De Nationale Assemblee, ter vervanging van de inmiddels sterk

verouderde Veiligheidswet uit 1947.

Het wereldwijde thema voor 2025 luidt: “Revolutionizing Health and Safety: The Role of AI and

Digitalisation at Work.” De bewindsman noemde dit een bijzonder actueel onderwerp, gezien de

toenemende invloed van kunstmatige intelligentie en digitale technologie op de werkvloer – ook

in Suriname.

Volgens Mac Andrew mogen deze technologische ontwikkelingen enkel bijdragen aan een

veiligere en gezondere werkomgeving als ze op mensgerichte wijze worden ingezet. Hij

onderstreepte dat het ministerie van AWJ bereid is om in samenwerking met sociale partners

risico’s van digitalisering tijdig te identificeren en, waar nodig, gepaste maatregelen te treffen.

Daarbij sluit Suriname internationale ondersteuning, onder meer van de ILO, niet uit.