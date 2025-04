Loyaliteit in politiek – De stootgroep en de overstap naar de ABOP

Er gaan momenteel geruchten rond op sociale media over de stootgroep en hun massale overstap naar de ABOP, met name de rol van de groep onder leiding van Sarwan Ramsukul in de Saramacca Polder. De groep, die nu zichzelf “Bravo Stoot Groep” noemt, heeft besloten zich aan te sluiten bij de ABOP in plaats van de VHP, een partij die altijd ruimte heeft geboden aan mensen die hun eigen politieke koers willen bepalen.

Wat valt op in dit scenario is de vraag: wat beweegt een politieke groep om zich van de ene partij naar de andere te begeven? Sommige voorspellingen duiden erop dat het belang van de staat wordt aangetast, maar het lijkt duidelijker dat de groep, in plaats van loyale overtuigingen, vooral hun eigen belang heeft nagestreefd bij deze overstap.

De VHP, als partij, heeft altijd bewezen dat zij mensen niet tegenhoudt die besluiten hun eigen pad te volgen. De partij blijft zich richten op een politiek waar integriteit en transparantie belangrijk zijn. Het vergt echter weinig inzicht om te begrijpen dat politiek vaak draait om strategieën, en dat deze overstap vooral het gevolg is van opportunisme van een groep die nu probeert hun eigen positie te versterken in de ABOP.

In de politiek wordt vaak gezegd: “Eens een overloper, altijd een overloper.” Dit is een uitspraak die bij sommige kiezers en partijleden leeft, en in dit geval lijkt het een reflectie van de bredere waarheid dat mensen die politiek overstappen vaak niet uit loyaliteit handelen, maar uit eigenbelang. Hoewel de overstap naar de ABOP nu wordt gepresenteerd als een strategische zet voor de aankomende verkiezingen, moet de vraag gesteld worden hoe betrouwbaar een groep is die zich voorheen verbonden had aan een andere partij.

Dit incident benadrukt de veranderlijkheid in de politieke arena, maar het roept ook vragen op over de echte beweegredenen achter politieke keuzes. In plaats van deze overstap te beschouwen als een teken van vooruitgang, kunnen we ons beter afvragen: heeft deze groep werkelijk de ABOP gekozen vanwege hun ideologie, of is het puur voor persoonlijke winst?

De komende verkiezingen op 25 mei zullen veel politieke bewegingen teweegbrengen, en dit soort overgangen zullen waarschijnlijk blijven gebeuren. De echte uitdaging voor de kiezers is te bepalen wie echte loyaliteit toont, en wie eenvoudigweg de politieke wind volgt.



Jacot Patrick