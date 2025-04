Inbraak bij commissariaat Paramaribo-Noordoost roept zorgen op oververkiezingsveiligheid

In het weekend is ingebroken in een ruimte van het commissariaat Paramaribo-Noordoost aan de

Van Sommelsdijkstraat. In het getroffen gedeelte, behorend tot de afdeling Technische Dienst,

worden onder meer kisten opgeslagen die bestemd zijn voor het vervoer en beheer van

stembiljetten.

De inbraak kwam aan het licht toen een ambtenaar van de afdeling zondagmiddag melding

maakte bij de politie. Volgens eerste berichten is een raam geforceerd om toegang tot het gebouw

te krijgen.

De aanwezigheid van verkiezingsgerelateerde materialen in de getroffen ruimte roept vragen op

over de beveiliging van het verkiezingsproces en de mogelijke motieven van de inbrekers.

Op dit moment is nog niet vastgesteld of er daadwerkelijk materiaal is verdwenen. De

Surinaamse politie is een onderzoek gestart naar de inbraak en de mogelijke gevolgen ervan voor

het verdere verloop van de verkiezingsvoorbereidingen.