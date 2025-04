Bromfietsongeval in Nickerie eist één leven, tweede slachtoffer zwaargewond

Een tragisch verkeersongeval heeft zaterdagavond het leven geëist van de 42-jarige Bharat L. op

de Ir. M.N. Attaoellaweg in Henar, district Nickerie. Een tweede betrokkene, de 42-jarige

Sewnarain G., raakte daarbij ernstig gewond.

Bij aankomst trof de politie beide bromfietsers op het midden van de rijbaan aan. Bharat L. bleek

geen tekenen van leven te vertonen en had verwondingen aan zijn hoofd en rechterbeen. Een arts

stelde officieel zijn overlijden vast, waarna het lichaam in overleg met het Openbaar Ministerie

werd overgebracht naar het mortuarium.

Sewnarain G. werd in kritieke toestand afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra

Medisch Centrum. Zijn medische toestand wordt nauwlettend gevolgd.

Over de precieze toedracht van de aanrijding is nog weinig bekend. De politie heeft het

onderzoek naar de oorzaak van het ongeval in gang gezet.