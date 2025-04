Politie pakt grote lading smokkelwaar in tijdens Operatie Delta Force

In het kader van Operatie Delta Force heeft de politie donderdag een grote hoeveelheid smokkelwaar in beslag genomen op een adres aan de Helena Christinaweg. Het ging om een aanzienlijke partij alcoholische dranken en illegale sigaretten.

Twee verdachten zijn voorlopig aangehouden. Het onderzoek loopt nog, zo meldt het Korps Politie Suriname. Korpschef Bryan Isaacs geeft aan dat meer aanhoudingen niet uitgesloten zijn. Deze actie is onderdeel van een bredere operatie waarbij de laatste weken al 26 verdachten zijn aangehouden in verband met zware criminaliteit, waaronder mensenhandel, gewapende overvallen, en het bezit van drugs en wapens.

Operatie Delta Force is gericht op het verhogen van de veiligheid in de aanloop naar de verkiezingen van 25 mei. “Delta Force blijft actief tot nader order. Ons doel is om rust, orde en veiligheid te waarborgen, zowel in Paramaribo als in het binnenland,” aldus de korpschef.

De operatie wordt uitgevoerd door meerdere eenheden binnen het Korps Politie Suriname, met een centrale rol voor het speciaal opgeleide Delta Team.