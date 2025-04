CBvS berispt pensioenfonds Alcoa wegens ongeoorloofde bestuurswijzigingen

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft het pensioenfonds van N.V. Alcoa Minerals of Suriname aangesproken op het overtreden van een eerdere instructie. Zonder voorafgaande goedkeuring van de Bank werden wijzigingen in het bestuur doorgevoerd, wat in strijd is met de richtlijn van 19 juni 2023.

Volgens de CBvS is het pensioenfonds verplicht om voorafgaande toestemming te verkrijgen voor alle beheer- en beschikkingshandelingen. Toch werd recent een deelnemersvergadering georganiseerd, waarbij bestuursleden werden ontslagen en verkiezingen werden aangekondigd. De Bank heeft deze besluiten als ongeldig bestempeld.

In reactie hierop heeft de CBvS het bestuur opdracht gegeven de geplande bestuursverkiezing, die stond gepland voor 29 april 2025, onmiddellijk te annuleren. Tevens moet het bestuur de inhoud van de waarschuwing van de Bank communiceren aan alle deelnemers, gepensioneerdenorganisaties en de directie van Suralco LLC. Een kopie van deze communicatie moet aan de Bank worden verstrekt.

De Centrale Bank onderstreepte dat zij niet zal aarzelen om verdere maatregelen te treffen om naleving van haar instructies af te dwingen.