Nieuwe leden Medisch Tuchtcollege beëdigd, Shanta Mahadew advocaat-generaal bij Hof van Justitie

President Chan Santokhi heeft donderdag zes nieuwe leden voor het Medisch Tuchtcollege benoemd en Shanta Mahadew officieel beëdigd als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Anandkoemar Charan is aangesteld als voorzitter van het Tuchtcollege, terwijl Suzanne Chu de functie van plaatsvervangend voorzitter bekleedt. Daarnaast zijn Walther Jap Toen San en Dharma Ramautar-Gangaram Panday benoemd tot leden, en Alain Saouma en Sandhia Cheung-Ramnarain als plaatsvervangende leden toegevoegd.

De vernieuwing van het Medisch Tuchtcollege was noodzakelijk, omdat de zittingstermijn van de vorige leden op 1 januari 2025 afliep. Dit college is belast met het toezicht op de beroepsuitoefening van artsen, tandartsen, apothekers en vroedvrouwen. Het behandelt klachten en kan na onderzoek maatregelen treffen tegen zorgprofessionals.

Tijdens de plechtigheid wees voorzitter Charan op het groeiende aantal klachten, vooral over gebrekkige communicatie tussen artsen en patiënten of hun familie. Ook erkende hij een achterstand in de afhandeling van dossiers en beloofde deze samen met het nieuwe team snel weg te werken.

Shanta Mahadew, die sinds 2021 al functioneerde in de rol van advocaat-generaal, werd nu officieel benoemd. President Santokhi noemde haar benoeming een belangrijke versterking van het rechtsbestel. Binnen het Openbaar Ministerie zal Mahadew onder leiding van de procureur-generaal bijdragen aan een efficiëntere uitvoering van de kerntaken. Ze gaf aan dat de toenemende ernst en complexiteit van criminaliteit grote uitdagingen vormen, maar sprak vertrouwen uit in het team om deze effectief aan te pakken.

In zijn toespraak benadrukte Santokhi het belang van goed functionerende rechtscolleges en een sterk rechtssysteem voor de veiligheid en economische groei van Suriname. “Bijzondere rechtscolleges mogen niet langdurig inactief blijven,” stelde hij. Een stevig justitieel apparaat draagt volgens de president bij aan een verbeterd investeringsklimaat.

De beëdiging vond plaats in het presidentieel paleis, in aanwezigheid van onder andere first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, leden van de rechterlijke macht, regeringsvertegenwoordigers en andere genodigden.