Misiekaba (NDP) Betwijfelt Betrouwbaarheid Opiniepeiling: “Niet serieus, Focus op werkzaamheden”

André Misiekaba van de NDP heeft kritiek op de recente opiniepeiling die de VHP als grootste

partij van Suriname laat zien. Volgens de peiling zou de VHP 17 zetels behouden, terwijl de

NDP zou dalen van 16 naar 14 zetels. Misiekaba betwijfelt de betrouwbaarheid van de peiling en

noemt deze “niet serieus”.

In het televisieprogramma Bakana Tori uitte Misiekaba zijn twijfels over de methodologie van de

peiling. Hij suggereerde dat de resultaten in de prullenbak thuishoren, gezien de manier waarop

de data zijn verzameld. Hij stelt dat de VHP alleen kan winnen door middel van fraude en dat de

bevolking ontevreden is met het beleid van de president.

Misiekaba en Marinus Bee van de ABOP vragen zich af in wiens opdracht de peiling is

uitgevoerd. Ze wijzen erop dat de gegevens zijn verzameld via sociale media, wat de

wetenschappelijke validiteit ervan in twijfel trekt. Misiekaba benadrukt dat de peiling niet

serieus genomen hoeft te worden en dat politici zich moeten richten op hun werk.

“Dit is gewoon een lachertje,” aldus Misiekaba, die benadrukt dat de focus moet blijven liggen

op het werk dat gedaan moet worden, in plaats van op deze peilingen.