Broer van president Santokhi overleden: “Een groot verlies, maar ook veel dankbaarheid”

Indredew Santokhi, de oudere broer van president Chan Santokhi, is donderdag op 68-jarige

leeftijd overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Hij verbleef de afgelopen

dagen op de intensivecareafdeling vanwege een verslechterende gezondheidstoestand.

President Santokhi deelde het verdrietige nieuws via een bericht op Facebook. “Mijn broer is

helaas heengegaan. Het is een moment van intens verdriet, maar ook van grote dankbaarheid

voor alles wat hij voor ons heeft betekend,” liet hij weten. De president gaf aan zijn broer

meerdere keren te hebben bezocht tijdens diens ziekteperiode.

Indredew Santokhi stond bekend als een veelzijdig man met een passie voor onderwijs en

landbouw. Jarenlang was hij actief als docent, waarna hij zich toelegde op veeteelt en met name

pluimveehouderij. Zelfs na zijn pensionering bleef hij betrokken bij de sector, met een bijzondere

voorliefde voor dieren – in het bijzonder papegaaien.

President Santokhi sprak met warmte over de tijd die hij de afgelopen jaren met zijn broer kon

doorbrengen. “Wanneer het mogelijk was, probeerde ik tijd vrij te maken om bij hem te zijn. We

hebben veel herinneringen gedeeld. Onze laatste gezamenlijke Paasviering was nog maar kort

geleden.”

De president sprak zijn medeleven uit aan de familie van zijn broer, in het bijzonder aan diens

zoon. Hij bedankte daarnaast het medische personeel van het AZP voor de toewijding en zorg.

“In het bijzonder wil ik mijn waardering uitspreken voor het team van de intensive care.”

De rouwzittingen vinden plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 april aan de Rooslaan in

Paramaribo. De uitvaart is gepland voor zondag 27 april.

President Santokhi sloot zijn boodschap af met een spirituele groet aan zijn overleden broer:

“Rust zacht, mijn lieve broer. Moge je ziel (atma) vrede vinden bij de Schepper.”