Verkiezingszaken eisen tol: Hof van Justitie stelt uitspraak uit tot woensdag

Het Hof van Justitie heeft dinsdagavond tot laat doorgewerkt om tot een oordeel te komen in de verkiezingszaken van drie politieke partijen: Volkspartij Leefbaar Suriname (VLS), De Nieuwe Leeuw (DNL) en Alternatief 2020 (A-20). De zittingen duurden tot ongeveer half negen ‘s avonds, waarna de rechters in beraad gingen. Rond 23.00 uur werd echter besloten om de beraadslagingen tijdelijk stil te leggen. De uitspraken worden nu woensdag verwacht.

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken was er grote druk om de procedures vóór dinsdag af te ronden, aangezien het drukken van de stembiljetten anders vertraging zou oplopen. De uitspraken zullen bepalend zijn voor de definitieve deelname van de kandidaten die eerder van de lijst zijn geschrapt. In het geval van de NDP is dat inmiddels duidelijk: haar geschrapte kandidaten blijven definitief uitgesloten van deelname, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

De andere zaken vroegen om meer verdieping. Het Hof heeft gekozen voor een grondige aanpak, inclusief comparities waarin extra toelichting werd gevraagd over de kandidaatstellingen op 25 maart. Hierbij kwam vooral de rol van de hoofdstembureaus in de districten aan bod – zij zijn immers verantwoordelijk voor de registratie van kandidaten voor de ressort- en districtsraden.

Een opvallend moment tijdens de zittingen was de virtuele confrontatie tussen een vertegenwoordiger van DNL en Bholanath Narain, voorzitter van het hoofdstembureau van Wanica. Het twistpunt: of DNL daadwerkelijk een geldige kandidatenlijst had ingediend. Terwijl het hoofdstembureau volhield van niet, bracht de zelfverzekerde presentatie van de DNL-vertegenwoordiger de zaak in een ander daglicht. Deze zaak lijkt ook invloed te hebben op de positie van A-20, die met een vergelijkbaar probleem kampt.

In de zaak van VLS draait het om het nietig verklaren van maar liefst zes kandidatenlijsten op het niveau van de ressortsraden. De partij spreekt van een oneerlijke behandeling. Ook DNL uit stevige kritiek, vooral op de wijze waarop het proces is verlopen. Volgens de partij is er sprake van administratieve fouten en onzorgvuldig optreden, waarvoor uiteindelijk de president medeverantwoordelijk wordt gehouden. Er zou bovendien geen adequate mogelijkheid tot bezwaar zijn geboden.

De intensieve behandeling van deze dossiers is zwaar geweest voor alle betrokkenen. Zowel advocaten, partijvertegenwoordigers als rechters werkten tot diep in de avond onder hoge druk. De druk rustte vooral op de schouders van kantonrechters Clayton Wallerlei en Suzanne Chu in eerste aanleg, en op hofleden Dinesh Sewratan, Siegline Wijnhard en Alida Johanns in hoger beroep. Later werd ook rechter Ingrid Lachitjaran op het laatste moment toegevoegd om de zittingen te versterken.

De ogen zijn nu gericht op woensdag, wanneer het Hof naar verwachting uitspraak zal doen over het al dan niet toelaten van de betrokken partijen tot de verkiezingen. Een uitspraak die grote gevolgen kan hebben voor de samenstelling van het politiek landschap.