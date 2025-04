Dew Sharman waarschuwt voor politieke experimenten: “Suriname kan zich geen avontuur veroorloven”

VHP-prominent en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Dew Sharman, spreekt

zijn zorgen uit over de groeiende invloed van onervaren politieke bewegingen in Suriname. In

een recent interview met ATV benadrukte hij dat het land zich momenteel in een kwetsbare

positie bevindt en niet gebaat is bij wat hij noemt “politieke experimenten” door nieuwkomers

zonder bewezen ervaring.

Volgens Sharman denken sommige jonge partijen ten onrechte dat zij de oplossingen in handen

hebben. “Zeker in deze uitdagende periode moeten we vermijden dat Suriname wordt

meegesleept in richtingloze avonturen,” stelt hij. Toch sluit hij jonge betrokkenheid niet uit –

integendeel. De VHP heeft juist bewust jonge kandidaten een plek gegeven op haar lijst, omdat

zij de toekomst van het land vertegenwoordigen.

Wat Sharman benadrukt, is dat ervaring en kennis niet tegenover jongeren hoeven te staan. “De

juiste balans tussen deskundigheid, integriteit en frisse energie is essentieel voor duurzame

vooruitgang,” aldus de VHP-voorman. Volgens hem is het daarom van belang dat jongeren goed

begeleid worden en dat politieke partijen investeren in hun vorming.

Binnen de VHP blijkt die interesse van jongeren duidelijk zichtbaar: ongeveer 150 jonge mensen

hebben zich aangemeld met de hoop op een plek op de kandidatenlijst. Sharman noemt dit een

bemoedigende ontwikkeling en wijst erop dat ook andere partijen deze toename in jonge

politieke interesse merken.

Zijn boodschap aan jongeren is duidelijk: neem initiatief. “Wacht niet af aan de zijlijn, maar

neem actief deel aan het politieke proces. Sluit je aan bij een partij, volg trainingen, ontwikkel je

visie. Want vroeg of laat zullen jullie de leiding van dit land op je nemen,” zo besluit hij.