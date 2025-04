Diaspora als drijvende kracht: betrokkenheid Surinamers in Nederland cruciaal voor weder opbouw

De Surinaamse diaspora moet niet langer vanaf de zijlijn toekijken, maar actief bijdragen aan de

toekomst van Suriname. Dat klonk als een krachtige oproep tijdens een goedbezochte

bijeenkomst van VHP Kern Flevoland op zaterdag 19 april in Almere. De avond stond in het

teken van de aanstaande verkiezingen op 25 mei, waarbij de rol van de diaspora als essentiële

schakel in de wederopbouw van het land centraal stond.

Onder de noemer ‘Eén vuist richting 25 mei’ gingen sprekers en deelnemers onder leiding van

jurist Tina Jakoeb, tevens secretaris van VHP Nederland, met elkaar in gesprek over leiderschap,

kennisoverdracht, integriteit en gedeelde verantwoordelijkheid. De hoofdvraag: wat betekent het

vandaag de dag om diaspora te zijn, terwijl Suriname aan de vooravond van grote veranderingen

staat?

Kishoor Badloe, voorzitter van VHP Kern Flevoland, opende de avond met de stelling dat de

diaspora meer is dan een herinnering aan het thuisland. “Wij zijn mede-eigenaar van de toekomst

van Suriname,” zei hij. Hij prees de inzet van vrijwilligers en moedigde aan tot blijvende

betrokkenheid bij het nationale vraagstuk.

Lachman Soedamah, voorzitter van VHP Nederland, blikte terug op de situatie in 2020, toen de

VHP aan de macht kwam. “We troffen een land aan in crisis: financieel uitgeput en bestuurlijk

ontwricht.” Maar hij wees ook op de geleverde inspanningen en stelde dat de volgende stap

vraagt om duidelijke keuzes en visie, waarbij de diaspora niet gemist kan worden. “Niet alleen in

Paramaribo, ook in steden als Almere en Amsterdam ligt de toekomst van Suriname.”

Shah Sheikkariem, wethouder in Altena, stelde voor om jonge Surinaamse Nederlanders actief te

betrekken bij de wederopbouw via gerichte opleidingen en werkervaring, gevolgd door terugkeer

naar Suriname. Hij suggereerde de oprichting van een investeringsfonds om dit traject te

ondersteunen. “Onze waarde zit niet alleen in financiële middelen, maar vooral in kennis en

talent.”

Ook Ian van der Kooye benadrukte het belang van inhoudelijk en moreel leiderschap. “Kennis en

kunde zijn belangrijk, maar zonder integriteit verliest een leider zijn geloofwaardigheid.” Hij riep

op tot verbondenheid en samenwerking boven politieke verdeeldheid.

Cherel Asruf legde de nadruk op dienstbaarheid en de noodzaak van meer vrouwelijke

vertegenwoordiging in leiderschapsposities. Sujata Pooran, secretaris van VHP Flevoland, richtte

zich tot jongeren met een duidelijke boodschap: “Jullie zijn hard nodig in Suriname. Zet je

kennis in. Blijf niet aan de zijlijn staan.”

De avond werd afgesloten door Robby Makka, diaspora-campagnemanager, die wees op het

belang van het huidige politieke moment. “We staan op een kruispunt. De toekomst vereist geen

passiviteit of pessimisme, maar visie en verantwoordelijkheid. Politiek is een zaak van

generaties.”

Tijdens de paneldiscussie werd het belang van structurele samenwerking tussen diaspora en

moederland opnieuw benadrukt. De aanwezigen waren het erover eens: de diaspora beschikt

over middelen, deskundigheid en een krachtig netwerk – elementen die Suriname hard nodig

heeft.

Met het oog op 25 mei is de boodschap uit Almere duidelijk: de bijdrage van de diaspora is niet

optioneel, maar onmisbaar. Niet als toehoorder, maar als medeopbouwer van het land.