Wereldwijde protesten op Internationale Vrouwendag 2025

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart 2025, gingen demonstranten over de hele wereld de straat op om aandacht te vragen voor gendergerelateerd geweld en ongelijkheid. Van Azië tot Zuid-Amerika eisten vrouwen een einde aan de systemen die hen onderdrukken en vroegen ze om gelijke rechten en bescherming.

Argentinië: protesten tegen bezuinigingen

n Buenos Aires, Argentinië, waren de protesten bijzonder intens. Demonstranten verzetten zich tegen de bezuinigingsplannen van president Javier Milei, die dreigen de voorzieningen voor vrouwen ernstig te beperken. De regering heeft het ministerie van Vrouwen, Gender en Diversiteit opgeheven en overweegt de term ‘femicide’ uit het strafrecht te schrappen. Deze maatregelen worden gezien als een gevaarlijke stap terug in de strijd tegen gendergeweld, aangezien elke 30 uur een vrouw in Argentinië het slachtoffer wordt van een moord in de context van gendergeweld.

Ecuador en Bolivia: strijd tegen geweld

In Quito, Ecuador, en La Paz, Bolivia, marcheerden honderden vrouwen om hun stem te verheffen tegen geweld en het ‘patriarchale systeem’. Ze eisten respect voor hun rechten en veroordeelden de straffeloosheid van vrouwenmoorden. In Bolivia begonnen de protesten al op vrijdagavond, met duizenden vrouwen die de straat op gingen om hun boodschap kracht bij te zetten.

Europa: voor gelijke rechten en bescherming

In verschillende Europese landen, waaronder Spanje en Duitsland, gingen vrouwen de straat op om te protesteren tegen geweld en om betere toegang tot genderspecifieke gezondheidszorg en gelijke beloning te eisen. In Madrid hielden demonstranten bordjes omhoog met afbeeldingen van Gisele Pelicot, een symbool van de strijd tegen seksueel geweld. Ook in Berlijn en Rome waren er grote bijeenkomsten waar vrouwen hun stem lieten horen.

Polen: strijd voor abortusrechten

In Warschau, Polen, werd een centrum geopend tegenover het parlementsgebouw, waar vrouwen medische abortussen kunnen ondergaan. Dit was een uitdaging aan de strenge abortuswetten van het land en een symbool van de strijd voor vrouwenrechten in een traditioneel rooms-katholiek land.

Nigeria en Rusland: culturele vieringen en officiële ceremonies

In Lagos, Nigeria, kwamen duizenden vrouwen bijeen om te dansen, zingen en hun vrouw-zijn te vieren, terwijl in Sint-Petersburg, Rusland, soldaten gele tulpen uitdeelden aan meisjes en vrouwen tijdens een officiële viering. In Charkov, Oekraïne, werd een ceremonie gehouden ter nagedachtenis aan vrouwelijke soldaten die zijn omgekomen in de strijd tegen de Russische invasie.

Wereldwijde solidariteit en symboliek

De protesten en vieringen op Internationale Vrouwendag 2025 benadrukten de noodzaak van wereldwijde solidariteit in de strijd voor vrouwenrechten. Van symbolische acties tot directe confrontaties met overheidsbeleid, vrouwen over de hele wereld lieten hun stem horen en eisten gelijke rechten en bescherming. De kracht van gemeenschap en samenwerking bleek essentieel in de strijd voor een rechtvaardiger wereld voor alle vrouwen en meisjes.