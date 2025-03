President Santokhi benadrukt noodzaak van verzoening met Inheemse Gemeenschappen

President Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag tijdens de verzoeningsdienst van het Platform Inheemse Christelijke Leiders in de Congreshal erkend dat er fouten zijn gemaakt in het beleid. Hij gaf toe dat sommige beslissingen mensen pijn kunnen doen en benadrukte het belang van betere communicatie met de samenleving.

“Het proces naar vrede en verzoening is een lange weg met uitdagingen, maar het is noodzakelijk om als natie vooruit te komen,” verklaarde Santokhi. Hij sprak zijn waardering uit voor de inheemse gemeenschappen, zowel voor hun verzoeningsinitiatief als voor hun cruciale rol in het behoud van het Surinaamse bos. Dit maakt Suriname volgens de president een van de groenste landen ter wereld.

De verzoeningsdienst, georganiseerd met steun van presidentieel adviseur Geestelijk Welzijn en Arbeid Harold Pultoo, bracht vertegenwoordigers van verschillende inheemse groepen samen, waaronder de Arowakken, Caraïben en Trio’s. Zij bekrachtigden hun verzoening met een manifest.

Pultoo benadrukte dat gebed een belangrijke rol speelt in het beleid van de regering. Sinds de aantreding van Santokhi is er elke maandag gebeden, een praktijk die onlangs is uitgebreid naar de vrijdag. De verzoeningsdienst werd voorafgegaan door gebed en vastgesteld als spirituele voorbereiding.

Santokhi erkende dat niet alle overheidsbesluiten op unanieme goedkeuring kunnen rekenen, maar riep op tot meer dialoog en samenwerking. In dit verband verwees hij naar de lopende discussies over de grondenrechten van inheemse volken.

“Een wet kan pas effectief zijn als deze door iedereen wordt gedragen,” stelde hij. Hij benadrukte dat de ontwikkeling van Suriname alleen mogelijk is wanneer er onderling begrip, respect en eenheid heerst.