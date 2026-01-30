Werkgelegenheid en verantwoordelijkheid bij Rosebel Gold Mines

  • January 30, 2026

NPS-parlementariër Poetini Atompai heeft gisteren in de Nationale Assemblee aandacht gevraagd voor de impact van Rosebel Gold Mines op de dorpsgemeenschappen waar het bedrijf actief is. Volgens Atompai moet het wervingsbeleid van het bedrijf kritisch worden bekeken, omdat veel eenvoudige functies door buitenlandse werknemers worden ingevuld, terwijl lokale inwoners werk zoeken.

Atompai benadrukte dat hij het werk van Rosebel Gold Mines niet in diskrediet wil brengen, maar dat er ook rekening moet worden gehouden met de dorpsbewoners. Het is belangrijk dat zij banen kunnen krijgen in hun eigen omgeving, om te voorkomen dat zij naar de stad moeten verhuizen en nieuwe sociale uitdagingen tegenkomen.

