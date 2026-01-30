Lions Club Paramaribo West versterkt acute zorg met defibrillator

Lions Club Paramaribo West heeft vandaag een D30-defibrillator ter waarde van 6.375 USD gedoneerd aan de hematologieafdeling van het Sint Vincentius Ziekenhuis. Het apparaat, dat kan worden ingezet bij hartstilstand, is geschonken door een anoniem lid van de club en moet de zorgcapaciteit van de afdeling aanzienlijk verbeteren.

Lalieta Somwaru, president van Lions Club Paramaribo West, benadrukt dat de schenking een concrete bijdrage levert aan het redden van levens. Internist-hematoloog Nicole Oldenstam voegt toe dat het apparaat de overlevingskansen van patiënten direct zal vergroten.

De hematologieafdeling voert dagelijks tientallen behandelingen uit en registreerde het afgelopen jaar meer dan 3.000 patiënten. Lion Biekram Ganga onderstreept het belang van het nieuwe apparaat voor de acute zorgverlening.