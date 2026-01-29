Blikseminslag verwondt tientallen tijdens Bolsonaro-protest in Brazilië

  • January 29, 2026

Bij een manifestatie van Bolsonaro-aanhangers in Brasília zijn tientallen mensen gewond geraakt door een blikseminslag. Tijdens de betoging in hevige regen sloeg een bliksemschicht in de menigte in, waardoor 72 mensen gewond raakten en 30 naar het ziekenhuis moesten, acht van hen ernstig.

De demonstratie was een protest tegen de gevangenisstraf van oud-president Jair Bolsonaro, die vorig jaar tot ruim 27 jaar cel werd veroordeeld, en markeerde het einde van een zevendaagse mars van zijn aanhangers.

